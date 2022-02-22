NİHAT KAHVECİ: Saat 21:55 civarı Göztepe stadına gelen bir Galatasaray takımı vardı. Emre Kılınç ve Gomis oyuna girdi Galatasaray'ın çehresi değişti. Galatasaraylı oyuncular kötü oynayabilir, kötü koşabilir, aralarında 3 pas yapmayabilir ama o yaptıkları iki tane basit penaltı artık bu son nokta. Ben böyle bir şey görmedim. Bu sevide bir takımda bu kadar amatörce yapılan bir penaltı, topa vurmaya çalışıp ıskalayan tarzda pozisyona girmeler. Bu seviyeler buraları kaldırmaz.