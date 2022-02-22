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Göztepe Galatasaray maçı yazar yorumları: Gomis için flaş sözler

Göztepe - Galatasaray maçının yazar yorumları

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geriye düştükten sonra 3 puanı son dakikalarda kazandı! Arda Kardeşler, ikisi Göztepe ikisi Galatasaray lehine olmak üzere dört kez penaltı kararı verirken oyuna sonradan giren Gomis penaltıdan attığı iki golle Galatasaray'ı 3-2'lik galibiyete taşıdı. Spor yazarları Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı

22.02.2022 - 09:18 | Güncelleme: FUTBOL

  • ŞANSAL BÜYÜKA: Galatasaray, bu moral bozan, adeta travma yaratan uzay penaltılarına rağmen dağılmadı, Aslan gibi ayakta kalmayı başardı... Son yarım saatte, Galatasaray'ın hızlı ve etkili atakları Göztepe savunmasını darmadağın etti... İnanılmaz goller kaçtı... Galatasaray belki de her otuz saniyede bir, yeni bir fırsat yakaladı... 

  • Ancak tıpkı Göztepe gibi, akan oyunda değil, penaltılardan bulduğu gollerle özellikle ikinci yarıdaki mücadelesiyle çok hak ettiği, "anasının ak sütü" gibi hak ettiği maçı kazandı... Galatasaray uyandı...

  • ERMAN TOROĞLU: Bence dün gecenin yıldızı VAR'daki Mete Kalkavan'dı. Çok doğru bir şekilde pozisyonlara el koydu ve hakemi çağırdı. Bu kadar VAR'a gidildiği zaman da sahadaki hakemin otoritesi kalmıyor, seyirci de fazlaca isyan etmeye başlıyor. Maçı idare eden VAR mı yoksa sahadaki hakem mi diye haliyle kafalarda soru işareti kalıyor. Düşünün VAR olmasa maç kaç kaç biterdi. 

  • Ben size söyleyeyim, kaç kaç bitmezdi, karakolda biterdi! Heyecan dolu bir maçtı, biraz top oynamaya çalışan takım Göztepe idi. G.Saray hiçbir şey oynamadan büyük takım avantajıyla bu maçı kazandı. Ama sakın G.Saray bu görüntüyle düzelir falan demeyin. Galatasaray için bu maç bu maç 3 puan değil 6 puanlık maçtı. Göztepe'yi çukura itti, kendi çukurun üstüne tutundu. Bakınız G.Saray'ın nerelerde olması gerekirken biz neler yazıyoruz.

  • GÜNTEKİN ONAY: Son yıllarda böyle bir maça ne tanıklık etmedik. Ancak kimse bundan sonra Fatih Terim veya Mustafa Denizli’ye “Şanslı” demesin. Torrent bile dün nasıl kazandığını anlamadı. Umuyorum ki sahaya çıkan 11’in ne kadar yanlış olduğunu kavramıştır. 

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