Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynanan müsabakaya Göztepe, Piric - Yusuf, Mihojevic, Atakan, Kahraman, Moubandje, Yalçın, Soner, Tijanic, Lourency, Di Santo ilk 11'iyle sahaya çıkarken, Altınordu ise sahada Arif - Rıdvan, Yusuf Yalçın, Volkan, Ali Dere, Kubilay, Muzaffer, Ahmet İlhan, Sami, Emircan, Hüsamettin 11'iyle sahada yer aldı.

9'uncu dakikada Altınordu defansının hatasında kaleci ile karşı karşıya kalan Tijanic'in şutunu kaleci Arif kurtardı.

40'ıncı dakikada Göztepe atağında Soner'in ceza alanı dışından aşırtma vuruşunda Arif, doksana giden topu muhteşem bir şekilde çıkardı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

79'uncu dakikada ev sahibi ekipten Yusuf'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Di Santo'nun sert şutunda kaleci Mert Furkan topu kornere çeldi.

81'inci dakikada Göztepe'nin kullandığı kornerde Altınordu ceza sahasında oluşan karambolde maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Di Santo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

85'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Göztepeli Ege kaleciyi geçip sert vurdu, top direkten döndü.

Göztepe özel maçı 1-0 kazandı.