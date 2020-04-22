22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA'nın bugün 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı video konferans toplantı tamamlandı. Avrupa futbolunun patronu, üye ülkelerden liglerin ve kupa maçlarının tamamlanmasını istedi. Mart ayı ortasında oluşturulan 2 çalışma grubu tarafından incelenen seçenekler, üye federasyonlara iletilirken, hem milli maçları hem de kulüp maçlarını kapsayan çeşitli takvim seçenekleri sunuldu. Bunun yanı sıra UEFA'nın üye federasyonlara yapılacak ödemeleri yerine getirme taahhüdünün yinelenmesi de toplantıda görüşülen bir diğer konu oldu. UEFA, yarın gerçekleştireceği toplantının ardından alınacak olan kararları açıklayacak.
CEFERİN NELER SÖYLEMİŞTİ?
UEFA Başkanı Alexander Ceferin "Liglerin en geç Ağustos'ta bitirilmesi lazım yoksa Eylül veya Ekim ayına sarkarsa 2020-2021 sezonunda sıkıntı yaşarız" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu kurmayları salgının Türkiye'deki durumuyla ilgili yetkili kuruluş ve kişilerle sürekli irtibat halinde. Bu kapsamda belli başlı planlar yapan federasyon yetkilileri mevcut durum itibarıyla 5 Haziran'da ligleri yeniden oynatmayı planlıyor.
NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?
Türkiye'de ligler koronavirüs nedeniyle süresiz ertelenmiş, müsabakaların ileri bir tarihe alındığı duyurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de şu açıklamayı yapmıştı: "Bir değerlendirme yapacağız. Şartlar olumlu devam ederse, liglere haziran ayının başında başlayabileceğimizi ümit ederim. Temmuzun en geç ortasında sezonu bitirebilme hesapları yapıyoruz. Biz şanslı bir ülkeyiz, diğer liglere göre 8 haftaya ihtiyacımız var. 2 Türkiye Kupası maçı var ve Başakşehir'in de Avrupa maçları var. Haziran ayında başlayıp, temmuz ayının sonunda ligi bitirebiliriz."
ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ NASIL OYNANACAK?
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin akıbetine dair iki seçenek üzerinde duruyor. A planında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalinin 29 Ağustos'ta oynanması gündemde. Dev maçın söz konusu tarihe yetişmesi için askıya alınan son 16 turu maçları, çeyrek final ve yarı finalin temmuz ve ağustos aylarında oynatılması hesaplanıyor. B planı ise bir hafta sürecek sekizli mini turnuva ile Devler Ligi şampiyonunu belirlemek. Başakşehir'in yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nde ise durum biraz daha karışık. Son 16 turu maçlarının rövanşının oynanmadığı turnuva için UEFA'nın arayışları sürüyor.
VAR'LA İLGİLİ SÜRPRİZ İDDİA
Fransız basınından L'Equipe, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için flaş bir iddiada bulundu. Haberde, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin kalan maçlarında büyük ihtimalle VAR'ın kullanmama kararı aldığı ifade edilirken bunun nedeni olarak daha az insanın maçlarda yer alması düşüncesi gösterildi.
ALMANYA
Geçen hafta Almanya Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, kulüplerin bir araya geleceği 17 Nisan'daki toplantının 23 Nisan'a alındığı duyurulmuştu. Kulüplere daha fazla zaman vermek için erteleme yapıldığı kaydedilerek, "Alman hükümetinin son kararları da baz alınarak, nasıl ilerlenmesi konusunda 36 takım gelecek hafta karar verecek" denildi.
DFL Başkanı Christian Seifert, 30 Nisan'a kadar ertelenen ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söylemişti. Öte yandan, hükümet tarafından futbol maçlarının 31 Ağustos'a kadar seyircili oynanmamasına karar verildiği açıklanmıştı.
HOLLANDA
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun sona erdirilmesi için kulüplerle görüşüleceğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle spor organizasyonlarının yasaklanmasının ardından 2019-2020 sezonuna devam edilmemesinin amaçlandığı belirtildi. Federasyonun bu konuda UEFA'ya danıştıktan sonra kulüplerle bir araya gelerek karar vereceği kaydedildi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs nedeniyle spor karşılaşmaları dahil büyük etkinliklerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını açıklamıştı.
FRANSA
Fransız futbolunda sahalara dönüş için hedeflenen tarih 17 Haziran. Lig yönetimi, maçların başlangıcına dair hazırladığı yol haritasını açıkladı. 2019/2020 sezonuna 17 Haziran'da kaldığı yerden başlamak isteyen yetkililer, 25 Temmuz'da sezonu noktalamayı planlıyor. 2020/2021 sezonu için belirlenen başlangıç tarihi ise 22 Ağustos. Söz konusu planın resmiyete kavuşması için Fransız hükümetinin nisan sonunda sokağa çıkma yasağı hakkında alacağı yeni karar bekleniyor.
İTALYA
Serie A Lig Birliği üyesi 20 kulübün yöneticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayı başından beri maçların oynanmadığı birinci ligde mevcut sezonun geleceğini video-konferans yöntemiyle yapılan toplantıda değerlendirdi. Serie A'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 kulübün oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, hükümetin gerekli izni vermesi durumunda, ilgili kurulların belirlediği sağlık ve güvenlik kuralları çerçevesinde, kulüplerin ve lig yönetiminin 2019-2020 sezonunu tamamlama niyetinde olduğu kaydedildi.
Açıklamada, İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin "2. aşama" olarak dile getirdiği tedbirlerin gevşetileceği aşamada, sportif faaliyetlerin FIFA ve UEFA'nın belirlediği yönlendirmelere ve İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) kararlarına uygun şekilde yeniden başlayacağı aktarıldı. Serie A Lig Birliğinin açıklamasının, sportif faaliyetlerin ve ligin yeniden başlamasına mesafeli olduğunu daha önce açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'nın FIGC ile yarın yapacağı görüşme öncesi gelmesi dikkati çekti.
Bakan Spadafora, ülkede halihazırda yürürlükte olan ve 4 Mayıs'ta gevşetilmesi gündemde olan sıkı tedbirler arasında Serie A'daki takımların antrenmanlarına başlaması konusunda şüpheleri olduğunu açıklamıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle Serie A'da 9 Mart'tan bu yana maç yapılmıyor. Salgın nedeniyle şu ana kadar 24 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen sıkı tedbirler, 4 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.
İNGİLTERE
İngiltere Premier Lig takımları durumu değerlendirmek üzere bugün bir araya gelecek. Premier Lig'in Haziran ayında yeniden başlaması bekleniyor.
İSPANYA
İspanya Futbol Federasyonu, liglerin bitirilmesi durumunda son puan durumuna göre; ilk dört takımın Şampiyonlar Ligi'ne gideceğini açıkladı. La Liga 27. haftasında askıya alınırken, karar için UEFA'nın 23 Nisan'daki toplantısı bekleniyor.
BELÇİKA
Belçika'nın sağlık endişeleri ve mali sorunlar nedeniyle sezonu iptal etme kararı Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ni (UEFA) rahatsız etti. Nihai karar 24 Nisan'a ertelendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!