Göz sağlığından kalp sağlığını korumaya kadar üzümün sağlığa 7 faydası!
Yeşil, mor veya kırmızı renkleri bulunan üzümler, birçok farklı renk ve tatta bulunan bir meyvedir. Dünyanın her yerinde yetiştirilen ve çekirdekli veya çekirdeksiz olabilen bu yaz meyvesinin sağlığa sağladığı birçok faydası vardır. Peki, bu yararlar nelerdir? İşte, sizin için üzümün gözleri korumasından kemik sağlığına iyi gelmesine kadar vücuda sağladığı 7 faydası!
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Üzüm, tarih boyunca hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla sofralardan eksik olmayan bir meyve. Küçük ama etkileri büyük olan bu meyve, içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde vücuda pek çok yarar sağlayabiliyor. Yapılan araştırmalar, üzümün kalp sağlığını korumaktan göz sağlığını korumaya kadar birçok alanda etkileri olduğunu gösteriyor. İşte, üzümün insan vücuduna sunduğu önemli faydalar...
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1. KEMİK SAĞLIĞINI KORUYABİLİR
Üzümler, kemik sağlığını destekleyen K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyumun iyi bir kaynağıdır. Açık Erişimli Bilim dergisinde 2019’da yayınlanan incelemeye göre bu minerallerin eksikliği kemik kırığı riskinizi artırabilir bu yüzden üzüm gibi meyveleri tüketmek kemik sağlığını koruyabilir.
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2. BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREBİLİR
Amerika Tarım Bakanlığı’na göre 1 su bardağı üzüm, bağışıklığı güçlendirmek için gerekli olan 4,8 miligram C vitamini sağlar. Üzümler ayrıca bakteri ve virüslere karşı sizi koruyan doğal antimikrobiyal özellikleriyle bağışıklık sisteminizi destekleyebilir.
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3. KALP SAĞLIĞINI KORUYUCU ETKİYE SAHİPTİR
Üzümler birçok farklı şekilde kardiyovasküler sağlığı destekler. Nutrients dergisinde 2019’da yayınlanan çalışmaya göre üzümlerde bulunan resveratrol bileşiği, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikler içerir. Yani bu içerikler; atardamar sertleşmesini, inmeyi, kalp krizini önlemede ve kan basıncını düşürmede etkilidir.
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4. GÖZLERİ KORUYABİLİR
Üzümlerde bulunan lutein ve zeaksantin pigmentleri göz sağlığını korur. Nutrients dergisinde 2022’de yayınlanan araştırmaya göre bu pigmentler, görsel kontrastı ve görsel aralığı artırmaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra parlama veya parlak ışıklardan kaynaklanan rahatsızlığı da azaltabilirler. Ayrıca, makula dejenerasyonu ve katarakt riskini düşürmeye yardımcı olurlar.
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5. VÜCUDUN NEM ORANINI DENGELEYEBİLİR
Susuz kalmamak; idrar, terleme ve bağırsak hareketleri yoluyla vücuttaki atıkların atılmasına yardımcı olur. Yani 1 su bardağı üzüm, vücudun su ihtiyacını karşılayan 121 gram su sağladığından vücudun nem oranını dengelemeye yardımcı olabilir.
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6. UYUMAYA YARDIMCI OLABİLİR
Melatonin beyninizde üretilen bir hormondur. Dışarısı karardığında beyniniz, sirkadiyen ritminize ve uykunuza yardımcı olmak için melatonin üretir. Gıda Kimyası dergisinde 2017’de yayınlanan araştırmaya göre üzüm, melatonin içerdiği için iyi bir uyku çekmeye yardımcı olabilir.
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7. HAFIZA KAYBI YAŞANAN HASTALIKLARA KARŞI KORUMA SAĞLAYABİLİR
Üzümler çok sayıda farklı antioksidan içerir. Quercetin (mor ve siyah üzümlere renklerini veren bir antioksidan) nörodejeneratif hastalıklara (demans gibi) karşı koruma sağlar.
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Ayrıca Deneysel Gerontoloji dergisinde 2017’de yayınlanan çalışmadaki araştırmacılar, üzümlerin Alzheimer hastalığının başlangıcına karşı bir nebze koruma sağladığını buldular.
Kaynak: Experimental Gerontology,Open Access Journal of Science,US Department of Agriculture, Food & Nutrition Research, Nutrients
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