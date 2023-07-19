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        Göz kuruluğu baş ağrısı yapar mı? Göz kuruluğu baş ağrısı nasıl olur?

        Günlük hayatta baş ağrısı problemi yaşayan insanlar, bu baş ağrısına sebep olan durumlar hakkında da araştırma yapma ihtiyacı duyar. Bu kapsamda son zamanlarda karşımıza çıkan soruların başında ise Göz Kuruluğu Baş Ağrısı Yapar Mı? Göz Kuruluğu Baş Ağrısı Nasıl Olur? gelmektedir. Sizler için hazırladığımız yazımızda konuyla ilgili merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 00:28
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        Göz kuruluğu baş ağrısı yapar mı?
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        Kişilerin sıklıkla yaşadığı baş ağrısının farklı nedenleri olabilir. Günlük hayatın içinde yaşanılan stres, yoğunluk, uykusuzluk ya da dengeli beslenmeme baş ağrısına yol açabilirken, kişilerin farklı hastalıkları da bu baş ağrısını tetikleyebilir. Peki, Göz Kuruluğu Baş Ağrısı Yapar Mı? Göz Kuruluğu Baş Ağrısı Nasıl Olur?

        Göz Kuruluğu Baş Ağrısı Yapar Mı?

        Göz, insan vücudundaki en hassas organlarımızın başında gelir. Teknoloji insanlar ve toplumlar için benzersiz çözümler ve deneyimler sunsa da sağlık üzerinde de olumsuz etkileri göz aradı edilemez. Göz kuruluğu da teknolojisinin getirdiği bu olumsuz durumlardan biri olarak karşımıza çıkar. Gün içinde sürekli dijital ekranlara bakmamız gözlerimizi yorabilir. Bilgisayar, televizyon ve telefon ekranlarına koruyucu gözlükler olmadan çıplak gözle bakmak ve bu dijital ekranlarda geçirilen sürenin artması göz sağlığı için olumsuz bir durumdur. Kişilerin gözlerinde meydana gelen bu ağrının baş ağrısı da yapıp yapmadığı için merak edilmektedir. Bu sorunun cevabı ise evettir. Göz kuruluğu ile birlikte beyne giden damarlarda kasılma meydana gelir. Bu kasılmada gerilim tipi baş ağrısı olarak adlandırılan baş ağrısının ortaya çıkmasına sebep olur. Gerilim tipi baş ağrısı ile birlikte kişinin kafa bölgesinin iki kısmından basınç hissi meydana gelir. Bu da göz kuruluğunun baş ağrısına direkt etki ettiğinin göstergesidir.

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        Göz Kuruluğu Baş Ağrısı Nasıl Olur?

        Kişinin yaşadığı baş ağrısının göz kuruluğu ile bağlantılı olup olmadığını anlamak için göz kuruluğundan kaynaklı baş ağrısının nasıl olduğu merak edilir. Bu yüzden ilk olarak göz kuruluğunun semptolarına hakim olunması gerekmektedir. Göz kuruluğuna sahip olan bir kişide temek olarak görülen belirtiler ise şunlardır:

        • Tek gözde ya da iki gözde birden kaşıntının meydana gelmesi
        • Gözlerde yanma hissinin oluşması
        • Batma hissinin sancılı bir şekilde olması
        • Görmede bulanıklık
        • Yorgun hissetme
        • Güneş ışığı ve ekran ışığına karşı fazla hassasiyet
        • Kızarıklık

        Bunlar genel olarak göz kuruluğunun semptomları arasında yer alsa da kişilerin uzman bir doktora görünüp doğru teşhisi koyması önem taşır. Ancak gözlerde ortaya çıkan bu belirtilerin ışığında baş ağrısı da meydana geliyorsa göz kuruluğundan kaynaklı bir baş ağrısının yaşandığından emin olabilirsiniz. Peki göz kuruluğunun sebep olduğu baş ağrısının diğer baş ağrılarından farkı nedir? Temel fark ağrının nasıl yayılım gösterdiğidir. Burada kişi başının iki yan tarafından da aynı anda bastırıldığını hisseder.

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        Göz Kuruluğu Baş Ağrısı Nerelere Vurur?

        Göz kuruluğu baş ağrısının nerelere vurduğu da araştırılan ve merak edilen konuların arasında yer alır. Gerilim tipi baş ağrısı olarak adlandırılan bir baş ağrısına neden olan göz kuruluğunda ağrı başın iki yan tarafında başlar. Ardından başın tamamını kapsayan bir ağrıya dönüşür. Bu ağrıya neden olan göz kuruluğuna uygun tedavi uygulanmadığı sürece ağrının vurduğu alan da şiddeti de artar. Başın iki kısmında başlayan ağrı ilk önce kafanın tamamını ardından da boyun bölgesinden enseye ve sırta kadar uzanabilir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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