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Sağlık sorunları, stres, yoğun iş temposu ve uykusuzluk. Bunların hepsi günümüzde baş ağrısına neden olan olağan durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak son dönemlerde özellikle botoks uygulamasının ardından baş ağrısının meydana gelip gelmediği, geliyorsa bu durumun sağlık açısından bir sorun teşkil edip etmemesi kişiler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda Botoks Baş Ağrısı Yapar Mı? Botoks Baş Ağrısı Nasıl Olur? hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

Botoks Baş Ağrısı Yapar Mı?

Botoks uygulaması günümüzde özellikle kadınlar tarafından güzellik amaçlı sık uygulanan bi işlem olsa da sağlık açısından da yapılan bir medikal işlem olarak karşımıza çıkıyor. Tanımlı olarak herhangi bir yan etkisinin bulunmadığı botoks uygulaması sonrasında bazı kişilerde ise baş ağrısı şikayetleri ortaya çıkabiliyor. Özellikle ilk kez botoks işlemini deneyen kişilerde baş ağrısı yaşanması ihtimali daha yüksektir. Bunun nedeni de daha önce istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz kaslarınızı botoks sonrası istemsiz de olsa hareket ettirmeye çalışmanız ve hareket ettirememenizden kaynaklanıyor. Kaslar ile yapılan bu inatlaşma ise özellikle alın bölgesinde yapılan botoksun ardından baş ağrısı olarak kendini gösterebiliyor.

Botoks Baş Ağrısı Nasıl Olur?

Botoks sonrası baş ağrısının nasıl olduğu da merak edilen konuların başında gelmektedir. Botoks sonrası baş ağrısının iki nedeni vardır. Biri acı eşiği kaynaklıdır. Botoks ince uçlu iğnelerle alın bölgesinde farklı noktalara enjekte edilen bir sıvı ile gerçekleştirilir. Eğer burada kişinin acı eşiği ya da deri hassasiyeti fazla ise işlemin ardından baş ağrısı meydana gelebilir. Botoks sonrası baş ağrısının diğer nedeni ise kaslarla inatlaşmadır. Botoks işleminin ardından geçen 3 ya da 7 gün sonrasında kaslar istem dışı kasılmaya başlar ve çatamama, hareket ettirememe durumu yaşanır. Bu durum karşısında vücut istemsizce mimikleri kullanmak istediği için kasları sıkar. Bu hareket sonrasında da kaslar yorularak baş ağrısına neden olur. Botoks sonrası meydana gelen baş ağrısı ise tüm baş bölgesini kapsayabilir. Bunun nedeni ise kasların birbirine bağlı oluşudur.

Botoks Baş Ağrısı Nerelere Vurur?

Botoks migreni olan hastalar için bir çözüm olarak kullanılırken, migren sorunu olmayan kişiler için baş ağrısına neden olabilecek bir işlemdir. Bu kapsamda botoks yapıldıktan sonra baş ağrısı nerelere vurur? Sorusu da kişilerin araştırma konusu olmaya devam etmektedir. Botoks eğer alın bölgesine yapıldıysa buradaki kasların kasılamamasından kaynaklı olarak kişinin kaslarını hareket ettirmeye çalışması nedeni ile ilk olarak tüm alın bölgesinde bir ağrı hissedilir. Bu ağrının farklı bölgelere yayılması da olasıdır. Özellikle alından başlayarak kafa arkasına kadar yayılan baş ağrısı botoks sonra yaygınlıkla görülebilir. Ancak bu baş ağrısı kasların botoksa alışması ile birlikte geçer. Botoks uygulaması ile bölgeye enjekte edilen sıvının tüm kaslara etki etmesi ve kasların da bu işleme uyum sağlamasının ardından baş ağrısının etkisi de gitgide azalacaktır.

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