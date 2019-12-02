02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi, görme engellilere gündelik yaşamlarında destek olan “EyeSense” uygulamasını yeni özelliklerle destekledi.
EyeSense uygulamasına “Renk Tanıma” özelliğiyle zenginleştiren Türk Telekom, uygulamanın ara yüzünü de yeniledi.
Renk Tanıma özelliği sayesinde kıyafetlerinin veya etraflarındaki objelerin renklerini öğrenmek isteyen görme engelli bireyler, telefonlarını ilgili nesnelere yönelterek sesli komut sistemiyle renklerin tanımını duyabiliyorlar.
NESNELERİ DE TANIYOR
Geçen yıl Türk Telekom tarafından geliştirilen binlerce objenin tanımlı olduğu “Nesne Tanıma” özelliğiyle EyeSense uygulaması görme engellilerin nesneleri ayırt edebilmesine yardımcı oluyor.
Görme engelli bireyler akıllı telefonunu nesneye doğru yönelterek objelerin ne olduğunu öğrenebiliyor ve tanımlarını dinleyebiliyor.
Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, EyeSense uygulamasının görme engelli bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal medyada aktif olarak yer almalarını sağlamak için geliştirildiği ifade edildi.
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