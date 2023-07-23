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        Haberler Magazin Görenler tanıyamıyor! Avrupa Yakası’nın Şehsuvar’ı Bülent Polat bambaşka biri oldu!

        Görenler tanıyamıyor! Avrupa Yakası'nın Şehsuvar'ı Bülent Polat bambaşka biri oldu!

        Bir döneme damga vurmuş dizilerden olan Avrupa Yakası'nda Şehsuvar karakterini canlandıran oyuncu Bülent Polat'ın yıllar sonraki hali gündem oldu. Ünlü oyuncu görenler tanımakta güçlük çekti.

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 11:39
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          Bir dönemin efsanelerinden Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Avrupa Yakasıdizisinde Şehsuvar karakterini canlandıran oyuncu Bülent Polat, son haliyle gündem oldu. Ünlü ismi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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          Tunceli'den, İstanbul'a gelen ve dergiye ofis görevlisi olarak giren; kısaltma ismiyle Şesu karakterine can verenBülent Polat’ın sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderileri gündeme geldi.

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          İki sezon boyunca Avrupa Yakası'nda rol alan Bülent Polat, sonrasında yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle diziden ayrılmıştı. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ismin son haline sevenlerinden yüzlerce yorum geldi.

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          Ekranlarda boy göstermeye devam eden Zaza kökenli Bülent Polat 2015 yılında Duygu Polat ile evlendi. Çiftin iki çocuğu var.

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          İşte Bülent Polat'ın son hali...

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