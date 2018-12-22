Salihli’nin Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde çiftçilikle uğraşan Nafiz Erdinç’e ait inek, doğum sancılarının ardından tek gözlü, burunsuz ve üst çenesi olmayan buzağı doğurdu.

Buzağı birkaç saat içerisinde ölürken, tek gözlü buzağının dilinin ise normalden 3 kat kadar uzun olduğu gözlemlendi.

Tek gözlü, burunsuz ve çenesiz buzağıyı gören vatandaşlar ömürlerinde ilk defa böyle bir şey görmenin şaşkınlığını yaşadıklarını ifade etti.