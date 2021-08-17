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Singapur, Japonya, Tayvan, Guam ve Filipinler'i birbirine bağlayan Apricot kod adlı projenin 2024'te kullanıma girmesi bekleniyor.

Apricot, bu yılın başlarında Google tarafından açıklanan bir başka kablo sistemi olan Echo'ya bölgedeki Google Cloud ve diğer dijital servislerin altyapısında destek olacak.

Google Global Networking Başkan Yardımcısı Bikash Koley, yazdığı blog gönderisinde, "Echo ve Apricot'un, birlikte, Asya'daki şirket ve yeni girişimlere Güneydoğu Asya, Kuzey Asya ve ABD arasında daha düşük gecikme süreleri, daha fazla bant genişliği ve daha dayanıklı bir bağlantı sunacağını" belirtti.

Facebook Ağ Yatırımları Yöneticisi Nico Roehrich ise Apricot'un, "küresel ağ altyapısını geliştirerek her ay Facebook'u kullanan 3,5 milyar kişiye daha iyi hizmet verme çalışmalarının parçası" olduğunu açıkladı.