Google’ın geçen hafta San Francisco’da düzenlenen Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda (GDC 2019) tanıttığı çevrimiçi oyun hizmeti platformu Stadia, teknoloji sektöründe yenilikçi bir deneyimi de beraberinde getirecek.

Kullanıcıların cihazdan bağımsız olarak oyun oynamasına olanak sağlayacak olan Google Stadia, bulut tabanlı yapısıyla kullanıcıların internet altyapısını da gözden geçirmesine neden olacak. Yeni oyun platformundan gelen ilk haberlere göre Stadia’da iyi bir oyun performansı için en az 25 – 30 Mbps internet hızına ihtiyaç duyulacak.

Buna göre platform için saniyede 60 kare ve 4K çözünürlük için minimum 30 Mbps bağlantı hızı öneriliyor. Stadia için gerekli görülen minimum bağlantı hızı ise saniyede 60 kare ve 1080p çözünürlük için 25 Mbps.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER),bu kriter ışında, 2019 yılı içinde kullanıma açılacak olan oyun platformunun Türkiye’deki olası performasını değerlendirdi.

Buna göre Google Staida, yakın bir zamanda Türkiye’de hizmete girse bile sorunsuz bir şekilde çalışmasının çok zor olduğu düşünülüyor.

Çünkü Stadia’daki oyunlar bir veri merkezinden indiriliyor ve bu süreçte hem yüksek hızlı hem de kesintisiz bir internet kullanımına ihtiyaç duyuluyor.

Dernek, bunun yanı sıra son zamanlarda Adil Kullanım Kotası (AKK, diğer adıyla Adil Kullanım Noktası, AKN) konusunda alınan yeni kararlar doğrultusunda artan internet fiyatlarının da oyun severlerin bu gelişmeden faydalanmasına engel olacağını ifade etti. TELKODER, Türkiye’de pek çok sektörde olduğu gibi oyun sektöründe de fiber altyapıların öneminin ne kadar yüksek olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’deki oyuncuların ve oyun geliştiricilerin Stadia’nın sunduğu kesintisiz oyun deneyiminden mahrum kalmaması gerektiğini aktaran TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Dünyada heyecanla karşılanan bu geliştirmenin ülkemizde sorunsuz çalışamayacağı yönündeki yorumlar oldukça üzücü. Oyun pazarının ülkemizdeki büyüklüğü 1 milyar dolara yaklaşıyor. Dolayısıyla bu kadar yüksek bir büyüme potansiyeline sahip bir pazarı yeni bir boyuta taşıyacak bu platformun Türkiye’de sorunsuz işlemesi gerekiyor. Fakat ülkemizde her seferinde sıklıkla dile getirdiğimiz gibi hızlı internet için gerekli olan fiber altyapı oldukça yetersiz. Bu konunun artık hükümetin ve yerel yönetimlerin öncelikli konuları arasına girmesi gerekiyor” dedi.

'BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINDAN SÖZ ALDIK'

Türkiye’de fiber altyapıların ortak kullanıma açılması noktasında önemli bir adım atıldığını hatırlatan Arıak, şunları ifade etti: “Bir protokol imzalanarak operatör şirketlerimizin var olan fiber altyapılarını birbirlerine kullandırmaları yönünde bir karar alındı. Fakat ülkemizde yeni fiber altyapıların kurulması için yapılması gereken 25 milyar liralık yatırımı 4-5 milyara liraya düşürecek ve internet fiyatlarının düşmesine orta ve uzun vadede destek verecek bu protokolle ilgili gelişmelerin hala yeterli düzeyde olmadığını görüyoruz. Ülkemizin yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından hem devletin hem de operatör şirketlerin bu konuya önemle eğilmeleri gerektiğini düşünüyoruz.”

5G için de fiber altyapının yaygınlaşmasının şart olduğunu belirten TELKODER Başkanı, belediyelerin fiber altyapı kazılarından aldığı geçiş hakkı bedellerine de dikkat çekerek, “Yerel seçim süreçlerinde belediye başkan adaylarıyla bire bir ya da toplu görüşmeler yaparak konuyu kendilerine aktardık ve seçilmeleri halinde bu konuları ele alacak stratejik planları hızla hayata geçirmeleri noktasında değerli sözler aldık” diye konuştu.

DARISI BAŞIMIZA!

Ookla-Speedtest’in Kasım 2018 verilere göre Türkiye’nin sabit internetteki ortalama 'download' (indirme) hızının 18.76 Mbps, 'upload' (yükleme) hızının ise 5.52 Mbps olduğunu ve bu rakamlarla Türkiye'nin dünyada 'download' hızında 84. sırada yer alıyor.