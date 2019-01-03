03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye 1 Ocak’tan itibaren kalkan Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması sonrası ortaya çıkan paketleri ve fiyatlarını tartışa dursun, ABD’deki kullanıcıların sabit internette hız çıtası 159 Mbps’yi geçti.
Küresel ölçekte internet hız ölçümleri yapan Ookla-Speedtest, 2018 yılı için ABD Sabit Geniş Bant Performans Raporu’nu yayınladı. Buna göre son bir yılda ABD’li sabit internet kullanıcılarının ortalama veri indirme (download) hızı yüzde 35.8, veri yükleme (upload) hızı ise yüzde 22 arttı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre yaklaşık 25 milyon kullanıcı ve 115 milyon testi kapsayan araştırmaya göre ABD’de sabit genişbant internette ortalama download hızı 96.25 Mbps, ortalama upload hızı ise 32.88 Mbps oldu.
Bu rakamlar ile ABD, download’ta dünyanın en hızlı 7. ülkesi olurken, upload’ta ise 27. sırada yer aldı.
EN YAVAŞI 44 MBPS’Yİ GEÇTİ
ABD’nin internet hızına şehirlere göre bakıldığında en yüksek hıza 159.18 Mbps ile Kansas City’de ulaşılırken, bu şehri 143.66 Mbps ile Austin ve 141.38 Mbps ile Lubbock izledi.
ABD’de en yavaş internet hızına sahip olan şehir ise 44.86 Mbps’lik indirme hızı ile Memphis oldu. ABD’de en yüksek indirme hızına sahip ilk beş şehirden üçünde en hızlı internet servis sağlayıcısı Google Fiber oldu. Google Fiber’in sunduğu ortalama hız 143 Mbps ile 295 Mbps arasında değişti.
ROMANYA’DA BİLE 130 MBPS’YE DAYANDI
Ookla-Speedtest’in Kasım 2018 verilere göre Türkiye’nin sabit internetteki ortalama download hızı 18.76 Mbps, upload hızı ise 5.52 Mbps oldu. Bu rakamlarla Türkiye, dünyada download hızında 84. sırada yer alıyor.
Kuruluşun testlerine göre sabit internette dünyanın en hızlı ülkesi 185.25 Mbps download hızıyla Singapur, ikinci sırada 153.30 Mbps ile İzlanda, üçüncü sırada 136.72 Mbps ile Hong Kong, dördüncü sırada 129.91 Mbps ile Romanya ve beşinci sırada ise 114.31 Mbps download hızı ile Güney Kore bulunuyor.
Bu rakamlar dikkate alındığında ortalama internet hzında ABD,Türkiye'yi 5'e katlarken, bu fark Singapur ile kıyaslandığında 10 kata çıkıyor. Güncel verilere göre Türkiye'nin milli gelirde dörde katladığı Romanya'da ise internet Türkiye'ye göre ortalama 7 kat daha hızlı.
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