Google reklam çerezlerini sınırlayacak

Web tarayıcısı kullananların son dönemde en çok karşılaştığı ibarelerden bir tanesi 'Çerezleri kabul et', 'sadece gereklileri kabul et' veya 'reddet'. Kullanıcılar bunları reddettiği zaman bazı sitelere giriş yapamadıkları için belki de ne anlama geldiğini bilmedikleri halde 'tümünü kabul et' seçeneğine basıp geçiyorlar.

Çerezler, web sitelerinin ve reklamcıların bireysel web tarayıcısı kullanıcılarını tanımlamasına ve tarama alışkanlıklarını izlemesine olanak tanıyan özel dosyaları olarak tanımlanabilir. Bu çerezler kullanılan web tarayıcısında depolanarak, böylece kişiye yönelik reklamlar ve içerikleri karşısına çıkartabiliyor. Bir web tarayıcısının ayarlarına girip tüm çerezleri temizle diyerek, hem kayıtlı şifreleri hem de özel reklamları engellemek mümkün. Böylece hem daha hızlı hem de daha gizli bir web sörfü gerçekleştirilebilir.

Google da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bu konuya değinen bir önlem aldığını duyurdu. Firma, reklamverenlerin tüketicileri izlemek için kullandıkları üçüncü taraf çerezlerini yasaklama planının bir parçası olarak Chrome tarayıcısında yeni bir özelliği test etmeye başlayacağını duyurdu. Ancak Google, zaman çizelgesinin İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) tarafından dile getirilen antitröst endişelerini ele almaya tabi olduğunu söyledi.

TEKELLEŞMEYE YOL AÇABİLİR

CMA, Google'ın Chrome'daki bazı çerezler için desteği kesme planını araştırıyor, çünkü komisyon, dijital reklamcılıkta rekabeti engelleyeceğinden ve şirketin en büyük para kazanma segmenti olan reklamcılıkta tekel olacağından endişe ediyor.

Avrupa Birliği antitröst şefi Margrethe Vestager haziran ayında yaptığı açıklamada, ajansın Google'ın şirketin "Privacy Sandbox" girişiminin bir parçası olan üçüncü taraf çerezlerini engellemek için araçlar sunmasıyla ilgili soruşturmalarının devam edeceğini vurgulamıştı.

Reklamverenler, dünyanın en popüler tarayıcısındaki çerezlerin kaybolmasının, reklamları kişiselleştirmek için bilgi toplama yeteneklerini sınırlayacağını ve bunları Google'ın kullanıcı veritabanlarına bağımlı hale getireceğini söyledi.

Aracı kurum BofA Global Research Perşembe günü yayınladığı bir notta, çerezlerin aşamalı olarak kaldırılmasının, özellikle reklamverenlere geniş ölçekte özel içgörüler sağlayabilen medya ajanslarına daha fazla güç vereceğini söyledi.