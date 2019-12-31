Dünyanın en çok kullanılan ve en büyük arama motoru olan Google, yeni yıl öncesi kullanıcılarına Doodle sürprizi yaptı. 2020 yılına sayılı saatler kala "Yılbaşı arifesi 2019" adlı Doodle ile yılın son Doodle'ını hazırlayan Google kullanıcıların beğenisini kazandı.

Avrupa ve Amerika kıtaları başta olmak üzere dünyanın diğer kıtalarında pek çok ülke Gregoryen takvimini kullanıyor. Ülkemizde Miladi takvim olarak da bilinen Gregoryen takviminde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece, yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılıyor.

MİLADİ (GREGORYEN) TAKVİMİN TARİHÇESİ

Miladi veya Gregoryen takvim, ilk olarak Avrupa'da 4 Ekim 1582 tarihinde kabul edilmiştir. İlerleyen yüzyıllarda Avrupa dışında farklı kıtalardaki ülkelere yayılmıştır.

Gregoryen takvim oluşturulurken Jülyen takvimine 10 gün ilave edilmiştir; 5 Ekim Cuma günü, 15 Ekim Cuma olarak kabul edilmiştir. Bu takvimi, 1752'de kabul eden ülkeler ise 11 gün ilave etmek durumunda kalmışlardır.

TÜRKİYE'DE MİLADİ TAKVİM

Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu döneminde; önce Ay'ı esas alan Hicri takvimi daha sonra Güneş'i esas alan ve 1 Mart'ı yılbaşı kabul eden Batı kökenli Rumi takvimi kullandı. Cumhuriyet'in ilanından sonra, Rumi 26 Kânun-i Evvel 1341'de (Miladi 26 Aralık 1925) kabul edilen "Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve "Günün 24 Saate Taksimi Hakkında Kanun" adlı iki ayrı yasayla 1 Ocak 1926'dan başlayarak Gregoryen yani Miladi takvimine geçildi.

Yılbaşını 1 Ocak olarak alan bu takvimin kabulünün yanı sıra günü 12 saatlik gündüz ve 12 saat gece dilimlerine ayıran saat sistemi yerine 24 saatlik bir gün sistemi kullanılmaya başlandı.