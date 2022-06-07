Google'a 515 bin dolarlık karalama cezası

Yeni Güney Galler eyaletinin eski Başbakan Yardımcısı John Barilaro, Youtube platformu üzerinden hakkında yayınlanan videolar nedeniyle Google'a açtığı davayı kazandı.

Federal Mahkeme Yargıcı Steven Rares kararında, Barilaro'nun videolarda "ırkçı, hakaret dolu ve karalayıcı bir kampanyanın hedefi" olduğunu belirtti.

Mahkeme, Google'un Youtube kanalında yayınladığı iki video nedeniyle Barilaro'ya 515 bin dolar ödenmesine hükmetti.

Barilaro'nun avukatı Paul Svilans, Google'dan 2020 yılının sonlarında yayınlanan videoların kaldırılmasını talep ettiklerini ancak bu taleplerine olumlu karşılık alamadıklarını kaydetti.