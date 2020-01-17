17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en değerli şirketi yarışında Apple ve Microsoft’un ardından bir teknoloji devi daha 1 trilyon dolarlık barajı aştı. ABD borsalarında işlem gören Google’ın çatı şirketi Alphabet’in piyasa değeri dün tarihinde ilk defa 1 trilyon dolara çıktı.
Önceki gün 1439 dolar olan Alphabet hisseleri dün yüzde 2.2 yükselişle 1472 dolara ulaştı. Bu yükselişle bir günde 10 milyar dolar artan Alphabet’in piyasa değeri de 992 milyar dolardan 1 trilyon 2 milyar dolara çıktı.
Alphabet’in hisse fiyatındaki son bir yıllık artış yüzde 33’e ulaşırken, şirketin 2019 yılının 16 Ocak’ında 752 milyar dolar olan piyasa değeri de bir yıllık dönemde 250 milyar dolar artmış oldu.
SON BİR YILDA NEREDEN NEREYE GELDİ?
Ağustos 2018’de Apple piyasa değeri 1 trilyon doları aşan ilk teknoloji devi olmuştu. Ardından bir diğer ABD’li teknoloji şirketi Microsoft da Nisan 2019’da 1 trilyon dolar barajını aşmıştı.
Alphabet’in dünkü yükselişine karşın en değerli şirket sıralamasındaki ilk 3 değişmedi. 16 Ocak 2020 tarihli (dün) kapanış verilerine göre Apple’ın piyasa değeri 1 trilyon 381 milyar dolar seviyesindeyken, Microsoft’un değeri ise 1 trilyon 269 milyar dolar olarak gerçekleşti.
MICROSOFT KENDİNE 3 MICROSOFT DAHA EKLEDİ
|(Milyar Dolar)
|16 Ocak 2020
|16 Ocak 2019
|Değişim
|Artış Oranı
|Apple
|1381
|733
|648
|88%
|Microsoft
|1269
|374
|895
|239%
|Alphabet
|1002
|752
|250
|33%
|Toplam
|3652
|1859
|1793
|96%
Son bir yılda piyasa değerindeki artışlara bakıldığında Alphabet’te yüzde 33 olan oran, Apple’da yüzde 88, Microsoft’ta ise yüzde 239’u buldu.
Apple, Microsoft ve Alphabet’ten oluşan dünyanın en büyük 3 teknoloji devinin toplam piyasa değeri son bir yılda 1 trilyon 859 milyar dolardan, 3 trilyon 652 milyar dolara çıkmış oldu.
Sadece bu üç şirket son bir yıllık dönemde piyasa değerlerine 1 trilyon 793 milyar dolar ekledi. Diğer bir ifadeyle Apple, Microsoft ve Alphabet’in değerlerine son bir yılda eklediği bu tutar, Türkiye’nin toplam milli gelirinin iki katının üzerinde.
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