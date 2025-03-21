Gonca Vuslateri: Ailene sarılmak için bir sebep daha - Magazin haberleri

Gonca Vuslateri: Ailene sarılmak için bir sebep daha - Magazin haberleri

Asya adında bir kızları olan Gonca Vuslateri ile Levent Yaşar, evliliklerinde bir yılı geride bıraktı.

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Levent Yaşar ile evlilik yıl dönümünü kutlamak için eşi ile baş başa dışarı çıkan Gonca Vuslateri, birlikte çektirdikleri fotoğrafı yayımladı.

Ünlü oyuncu, "Evlilik yıl dönümüm. Asya yakında bir yaşında olacak. Bir ton gürültünün içinde ailene sarılmak için bir sebep daha..." ifadelerini kullandı. Vuslateri daha sonra kızı Asya ve eşi Levent Yaşar'ın fotoğrafını yayımladı.