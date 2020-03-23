Reuters

ABD'li finans devi Goldman Sachs bu yıl küresel reel gayri safi yurtiçi hasılanın 2008 küresel mali krizini izleyen yıla göre daha keskin ekonomik düşüşle yüzde 1 daralmasını beklediğini açıkladı.

Dünya genelindeki hükümetler, ekonomik daralmayı tetiklemekle tehdit eden koronavirüs salgını için benzeri görülmemiş önlemler alıyorlar. Goldman Sachs müşterilere gönderdiği notta, "Koronakriz - ya da daha doğrusu, bu krize verilen tepki - savaş sonrası tarihte daha önce görülmemiş ekonomik faaliyet üzerinde (finansal sınırlamanın aksine) fiziksel bir engel oluşturuyor" dedi.

Goldman Sachs ABD büyümesinin önceki savaş sonrası rekorun iki buçuk katı büyüklüğünde yüzde 24'lük düşüş de dahil olmak üzere gelişmiş ekonomilerdeki reel GSYH'nın ikinci çeyrekte "çok keskin" daralmasını öngörüyor.

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