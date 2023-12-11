Goldman'dan İngiltere'de faiz indirimi beklentisi

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Goldman Sachs bir notunda İngiltere Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini ağustos ayında yapacağını ve indirimlerin hızının önceden tahmin edilenden daha hızlı olacağını belirtti.

Aralarında Sven Jari Stehn'in de bulunduğu Goldman ekonomistleri, ilk 25 baz puanlık indirimin, 2025 ortalarında yüzde 3'e ulaşana kadar her çeyrekte bir indirim yönündeki daha önceki beklentilere karşın, her politika toplantısında benzer indirimlerin yapılmasının beklendiğini söyledi.

DAHA HIZLI BİR DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Notta, "Bu daha hızlı tempo, tarihsel kesinti döngüleri, AMB için güncellenmiş tahminlerimiz ve enflasyonda daha hızlı bir düşüş öngörümüzle daha uyumlu" dediler.

Bloomberg Economics ayrıca BOE'nin zayıf bir ekonomiye karşı güçlü temel fiyat baskılarını dengelemesi nedeniyle Ağustos ayında ilk faiz indirimini öngörüyor. Bankanın bu hafta üst üste üçüncü toplantısında borçlanma maliyetlerini yüzde 5,25 seviyesinde tutması bekleniyor.

Goldman ayrıca görünümle ilgili "önemli" belirsizliğin altını çizdi; temel enflasyonun tahmin edilenden daha kademeli olarak azalması durumunda banka faiz oranlarının 2024 yılı boyunca yüzde 5,25 seviyesinde kalmasının gerekme ihtimalinin yüzde 30 olduğunu belirtti.