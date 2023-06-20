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Golden Boy ödülü nedir ve adayları kimler? Arda Güler Golden Boy ödülüne aday gösterildi! Golden Boy 2023 aday listesi

Golden Boy ödülü nedir? Arda Güler Golden Boy ödülüne aday

Fenerbahçe futbol takımının genç yıldızı Arda Güler’in, Golden Boy ödülüne aday gösterilmesinin ardından Golden Boy ödülünün ne olduğu en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından her yıl verilen Golden Boy ödülüne bugüne dek 7 türk futbolcu aday gösterildi. Peki, Golden Boy ödülü nedir ve en son hangi futbolcular kazandı? İşte detaylar…

Giriş: 20.06.2023 - 17:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Golden Boy Ödülü, 2003 yılından bu yana İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından her yıl verilen bir futbol ödülüdür. Avrupa liglerinde oynayan 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen ödül için içlerinde Arda Güler’in de bulunduğu 100 kişilik aday listesi Milano'daki Galleria d'Italia'da yapılan törenle açıklandı. İşte Golden Boy ödülü kazanmış son 10 futbolcu…

  • GOLDEN BOY ÖDÜLÜNÜ KAZANAN FUTBOLCULAR

    1.Haaland

  • 2.Joao Felix

  • 3.De Ligt

  • 4.Mbappe

  • 5.Renato Sanches

  • 6.Anthony Martial

  • 7.Raheem Sterling

  • 8.Paul Pogba

  • 9.Isco

  • 10.Mario Götze

  • GOLDEN BOY ÖDÜLÜ

    Golden Boy Ödülü'nün kazananı, çeşitli Avrupa ülkelerinin spor gazetecilerinden oluşan bir panel tarafından belirlenir. Gazeteciler, aday gösterilen oyuncuların yıl boyunca gösterdikleri performansları değerlendirir ve yetenekleri, başarıları ve takımlarına olan etkileri dikkate alınarak en iyi olanı belirler. Ödül, erken kariyerlerinde olağanüstü beceri ve potansiyele sahip genç oyuncuları vurgulamayı ve tanımak amacını taşır. Golden Boy Ödülü'nün geçmişte kazananları arasında Arjantinli yıldız, Lionel Messi’de var.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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