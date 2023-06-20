Golden Boy ödülü nedir? Arda Güler Golden Boy ödülüne aday

GOLDEN BOY ÖDÜLÜ
Golden Boy Ödülü'nün kazananı, çeşitli Avrupa ülkelerinin spor gazetecilerinden oluşan bir panel tarafından belirlenir. Gazeteciler, aday gösterilen oyuncuların yıl boyunca gösterdikleri performansları değerlendirir ve yetenekleri, başarıları ve takımlarına olan etkileri dikkate alınarak en iyi olanı belirler. Ödül, erken kariyerlerinde olağanüstü beceri ve potansiyele sahip genç oyuncuları vurgulamayı ve tanımak amacını taşır. Golden Boy Ödülü'nün geçmişte kazananları arasında Arjantinli yıldız, Lionel Messi’de var.