Golden Boy ödülü nedir? Arda Güler Golden Boy ödülüne aday

Golden Boy Ödülü, 2003 yılından bu yana İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından her yıl verilen bir futbol ödülüdür. Avrupa liglerinde oynayan 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen ödül için içlerinde Arda Güler’in de bulunduğu 100 kişilik aday listesi Milano'daki Galleria d'Italia'da yapılan törenle açıklandı. İşte Golden Boy ödülü kazanmış son 10 futbolcu…