Gökhan Zan kaç oy aldı? Hatay'da son durum

Hatay'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. Sandık görevlileri, oy verme saatinin sona ermesinin ardından sandıkları açarak oy sayımına başladı.

Şehirlerdeki ve ilçelerdeki genel sandık sonuçlarıyla birlikte bazı bağımsız adayların performansı da merak konusu.

Türkiye İşçi Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği ve sonra adaylıktan çektiği ancak "adaylığının kararlılıkla sürdüğünü" açıklayan Gökhan Zan'ın da aldığı oylar belli olmaya başladı.

Açıklamada ayrıca Gökhan Zan'ın söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreç başlatacağını partiye ilettiği belirtildi.

TİP'in açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Ancak TİP'in en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."

Adaylığının devam ettiğini ve çekilmediğini belirten Zan şunları söylemişti: