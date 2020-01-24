Dün bir televizyon programında Gökhan Günaydın ile Ahmet Hakan'ın tartışması sosyal medyada çok konuşuldu. İkilinin tartışması program bitimine kadar sürdü. Peki Gökhan Günaydın kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Gökhan Günaydın kimdir?

Gökhan Günaydın, 21 Mayıs 1964 tarihinde Amasya'da doğmuştur. 55 yaşındadır. Türk hukukçu, mühendis ve siyasetçidir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. TODAİE Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programlarını tamamladı. Çeşitli Uzmanlık sertifikaları sahibidir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde yardımcı doçent ve doçent unvanlarıyla dersler vermiştir. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı ve KESK Tarım Orkam-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Günaydın, evlidir. 2010 yılından kısa bir CHP Genel Sekreter yardımcılığı üstlendi ve 2010 Aralık ayından itibaren Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcılığı yapmıştır.