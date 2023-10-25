Going to ile ilgili cümleler - İçinde Going to geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı
"Going to" gelecekteki niyetleri, planları ve tahminleri ifade etmek için İngilizce dilinde sıkça kullanılan bir ifadedir. Peki, going to ile ilgili cümleler neler? İşte going to cümle içinde doğru kullanımı…
Going To Konu Anlatımı
"Going to" ifadesi, gelecekteki eylemleri veya olayları tanımlarken kullanılır. Bu ifade, kişinin bilinçli bir şekilde bir şeyi yapmayı planladığını veya karar verdiğini gösterir. Örneğin, "I'm going to study for my exam tonight" (Bu gece sınavım için çalışmayı planlıyorum) cümlesi, kişinin bilinçli bir şekilde sınavı için çalışma niyetini ifade eder. "Going to" ifadesi aynı zamanda gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olan olayları veya tahminleri de ifade eder. "It looks like it's going to rain" (Hava yağmur yağacak gibi görünüyor) cümlesi gelecekteki bir hava durumu tahminini ifade eder.
Bu ifade; olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılabilir. Olumlu cümlelerde "am", "is" veya "are" yardımcı fiilleri ile "going to" kullanılır. Örneğin, "They are going to visit their friends" (Arkadaşlarını ziyaret etmeyi planlıyorlar) cümlesinde "are" yardımcı fiili kullanılmıştır. Olumsuz cümlelerde ise "am not", "is not" veya "are not" ifadeleri ile kullanılır. "She is not going to attend the meeting" (Toplantıya katılmayı düşünmüyor) cümlesinde "is not" kullanılmıştır. Going to cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.
Going to konu anlatımına göre bu yapı; gelecekle ilgili planlarınızı, niyetlerinizi ve tahminlerinizi açıklarken etkili bir dil yapısıdır. İngilizce konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirirken gelecekle ilgili ifadelerinizi daha açık ve net bir şekilde iletebilmenize yardımcı olur.
Going To Kısa Örnek Cümleler
Going to kısa örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: