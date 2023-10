REKLAM advertisement1

Going To Konu Anlatımı

"Going to" ifadesi, gelecekteki eylemleri veya olayları tanımlarken kullanılır. Bu ifade, kişinin bilinçli bir şekilde bir şeyi yapmayı planladığını veya karar verdiğini gösterir. Örneğin, "I'm going to study for my exam tonight" (Bu gece sınavım için çalışmayı planlıyorum) cümlesi, kişinin bilinçli bir şekilde sınavı için çalışma niyetini ifade eder. "Going to" ifadesi aynı zamanda gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olan olayları veya tahminleri de ifade eder. "It looks like it's going to rain" (Hava yağmur yağacak gibi görünüyor) cümlesi gelecekteki bir hava durumu tahminini ifade eder.

Bu ifade; olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılabilir. Olumlu cümlelerde "am", "is" veya "are" yardımcı fiilleri ile "going to" kullanılır. Örneğin, "They are going to visit their friends" (Arkadaşlarını ziyaret etmeyi planlıyorlar) cümlesinde "are" yardımcı fiili kullanılmıştır. Olumsuz cümlelerde ise "am not", "is not" veya "are not" ifadeleri ile kullanılır. "She is not going to attend the meeting" (Toplantıya katılmayı düşünmüyor) cümlesinde "is not" kullanılmıştır. Going to cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.

I'm going to visit my grandparents next weekend. (Gelecek hafta sonu büyük ebeveynlerimi ziyaret etmeyi düşünüyorum.)

They are going to buy a new house next year. (Gelecek yıl yeni bir ev satın almayı planlıyorlar.)

She is going to take a cooking class to improve her culinary skills. (Yemek yapma becerilerini geliştirmek için yemek kursuna katılmayı düşünüyor.)

Are you going to attend the conference in July? (Temmuz ayında konferansa katılmayı düşünüyor musunuz?)

I think it's going to rain later in the day. (Bence günün ilerleyen saatlerinde yağmur yağacak.)

They are going to start a new business together. (Birlikte yeni bir iş kurmayı planlıyorlar.)

She is going to study medicine and become a doctor. (Tıp okuyup doktor olmayı hedefliyor.)

We are going to have a barbecue in the backyard this weekend. (Bu hafta sonu arka bahçede mangal yapmayı düşünüyoruz.)

He is going to ask for a raise at work. (İş yerinde maaş artışı talep etmeyi düşünüyor.)

We are going to plant some flowers in the garden. (Bahçeye bazı çiçekler dikmeyi planlıyoruz.)

Going to konu anlatımına göre bu yapı; gelecekle ilgili planlarınızı, niyetlerinizi ve tahminlerinizi açıklarken etkili bir dil yapısıdır. İngilizce konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirirken gelecekle ilgili ifadelerinizi daha açık ve net bir şekilde iletebilmenize yardımcı olur.

Going To Kısa Örnek Cümleler

Going to kısa örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

I'm going to the store. (Mağazaya gidiyorum.)

She's going to cook dinner. (Akşam yemeği pişirecek.)

They're going to watch a movie. (Film izleyecekler.)

Are you going to the party? (Partiye gidiyor musun?)

We're going to visit the museum. (Müzeyi ziyaret edeceğiz.)

He's going to take a vacation. (Tatil yapacak.)

It's going to rain tomorrow. (Yarın yağmur yağacak.)

She's going to call her friend. (Arkadaşını arayacak.)

They're going to buy a new car. (Yeni bir araba alacaklar.)

Is he going to study for the exam? (Sınav için çalışacak mı?)

