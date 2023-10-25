Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Good at İle İlgili Cümleler - İçinde Good at Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

        Good at ile ilgili cümleler - İçinde Good at geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı

        "Good at", kişinin veya bir şeyin belirli bir konuda veya yetenekli olduğunu ifade eden bir İngilizce deyimidir. Bu ifade, bir kişinin ne kadar iyi bir iş yaptığını veya belirli bir alanın ustası olduğunu belirten olumlu bir yargıdır. Özellikle yetenekleri veya becerileri vurgulamak için kullanılır. "Good at" ifadesi, kişisel yetenekleri veya profesyonel alanlardaki yetkinliği anlatmak için çok kullanışlıdır. Peki, good at ile ilgili cümleler neler? İşte good at cümle içinde doğru kullanımı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Good at ile ilgili cümleler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Good At Konu Anlatımı

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "Good at" ifadesi bir kişinin bir beceri veya faaliyette başarılı olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu ifade, kişilerin ve nesnelerin sahip oldukları yetenekleri ve başarıları açıklarken sıkça karşımıza çıkar. Örneğin, bir kişi matematikte iyi ise "She is good at math" (O, matematikte iyidir) denilebilir. Bu ifade aynı zamanda kişilerin iş başvurularında veya tanıtım yazılarında kendi yeteneklerini ve başarılarını açıklamak için kullanılır. Good at cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.

        • She's good at playing the guitar, and her music always sounds amazing. (Gitar çalmada iyidir ve müziği her zaman harika çalar.)
        • He's good at math and often helps his friends with their homework. (Matematikte iyidir ve sık sık arkadaşlarına ödevlerinde yardımcı olur.)
        • I'm good at cooking Italian dishes, especially pasta and risotto. (İtalyan yemekleri yapmada iyiyim, özellikle makarna ve risotto.)
        • They are good at teamwork, which makes them valuable employees. (Takım çalışmasında iyiler, bu da onları değerli çalışanlar yapar.)
        • My sister is good at languages, and she can speak five different ones fluently. (Kardeşim dillerde iyidir ve beş farklı dili akıcı bir şekilde konuşabilir.)
        • Are you good at fixing things around the house, like plumbing or electrical issues? (Evinizdeki şeyleri tamir etmekte, örneğin su tesisatı veya elektrik sorunlarında iyimisiniz?)
        • The company is always looking for employees who are good at problem-solving. (Şirket her zaman problem çözme konusunda iyi olan çalışanlar arıyor.)
        • My son is good at art, and he won the first prize in the school art competition. (Oğlum resimde iyidir ve okul sanat yarışmasında birincilik ödülünü kazandı.)

        Good at konu anlatımına göre bu ifade; dilin günlük kullanımında yaygın olarak karşımıza çıkan ve iş, eğitim, sanat, spor ve daha birçok alandaki yetenekleri ifade etmek için kullanılan önemlidir. Kişilerin kendilerini tanıttığı veya başkalarını değerlendirdiği birçok iletişim bağlamında sıkça kullanılır. Ayrıca iş başvurularında, özgeçmişlerde veya özgeçmişlerdeki yetenekler ve beceriler bölümünde önemli bir rol oynar. Bu nedenle "good at" ifadesini doğru bir şekilde kullanmak, iletişim becerilerinin bir parçası olarak önemlidir.

        Good At Kısa Örnek Cümleler

        Good at kısa örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

        • She is good at playing the piano. (O, piyano çalmada iyidir.)
        • He is good at solving puzzles. (O, bulmacaları çözmekte iyidir.)
        • They are good at programming computers. (Onlar, bilgisayar programlamada iyidirler.)
        • I am good at speaking multiple languages. (Ben, birden fazla dil konuşmada iyiyim.)
        • She is good at swimming. (O, yüzmede iyidir.)
        • He is good at cooking delicious meals. (O, lezzetli yemekler pişirmede iyidir.)
        • They are good at teamwork. (Onlar, takım çalışmasında iyidirler.)
        • I am good at time management. (Ben, zaman yönetiminde iyiyim.)
        • She is good at public speaking. (O, kamusal konuşmalarda iyidir.)
        • He is good at drawing and painting. (O, çizim ve resim yapmada iyidir.)
        Hasret ile ilgili cümleler
        Hasret ile ilgili cümleler
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Habertürk Anasayfa