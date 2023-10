Good at İle İlgili Cümleler - İçinde Good at Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

Good At Konu Anlatımı

"Good at" ifadesi bir kişinin bir beceri veya faaliyette başarılı olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu ifade, kişilerin ve nesnelerin sahip oldukları yetenekleri ve başarıları açıklarken sıkça karşımıza çıkar. Örneğin, bir kişi matematikte iyi ise "She is good at math" (O, matematikte iyidir) denilebilir. Bu ifade aynı zamanda kişilerin iş başvurularında veya tanıtım yazılarında kendi yeteneklerini ve başarılarını açıklamak için kullanılır. Good at cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.

She's good at playing the guitar, and her music always sounds amazing. (Gitar çalmada iyidir ve müziği her zaman harika çalar.)

He's good at math and often helps his friends with their homework. (Matematikte iyidir ve sık sık arkadaşlarına ödevlerinde yardımcı olur.)

I'm good at cooking Italian dishes, especially pasta and risotto. (İtalyan yemekleri yapmada iyiyim, özellikle makarna ve risotto.)

They are good at teamwork, which makes them valuable employees. (Takım çalışmasında iyiler, bu da onları değerli çalışanlar yapar.)

My sister is good at languages, and she can speak five different ones fluently. (Kardeşim dillerde iyidir ve beş farklı dili akıcı bir şekilde konuşabilir.)

Are you good at fixing things around the house, like plumbing or electrical issues? (Evinizdeki şeyleri tamir etmekte, örneğin su tesisatı veya elektrik sorunlarında iyimisiniz?)

The company is always looking for employees who are good at problem-solving. (Şirket her zaman problem çözme konusunda iyi olan çalışanlar arıyor.)

My son is good at art, and he won the first prize in the school art competition. (Oğlum resimde iyidir ve okul sanat yarışmasında birincilik ödülünü kazandı.)

Good at konu anlatımına göre bu ifade; dilin günlük kullanımında yaygın olarak karşımıza çıkan ve iş, eğitim, sanat, spor ve daha birçok alandaki yetenekleri ifade etmek için kullanılan önemlidir. Kişilerin kendilerini tanıttığı veya başkalarını değerlendirdiği birçok iletişim bağlamında sıkça kullanılır. Ayrıca iş başvurularında, özgeçmişlerde veya özgeçmişlerdeki yetenekler ve beceriler bölümünde önemli bir rol oynar. Bu nedenle "good at" ifadesini doğru bir şekilde kullanmak, iletişim becerilerinin bir parçası olarak önemlidir.

Good At Kısa Örnek Cümleler

Good at kısa örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

She is good at playing the piano. (O, piyano çalmada iyidir.)

He is good at solving puzzles. (O, bulmacaları çözmekte iyidir.)

They are good at programming computers. (Onlar, bilgisayar programlamada iyidirler.)

I am good at speaking multiple languages. (Ben, birden fazla dil konuşmada iyiyim.)

She is good at swimming. (O, yüzmede iyidir.)

He is good at cooking delicious meals. (O, lezzetli yemekler pişirmede iyidir.)

They are good at teamwork. (Onlar, takım çalışmasında iyidirler.)

I am good at time management. (Ben, zaman yönetiminde iyiyim.)

She is good at public speaking. (O, kamusal konuşmalarda iyidir.)

He is good at drawing and painting. (O, çizim ve resim yapmada iyidir.)

