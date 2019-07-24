Gmail iş yaşantımızda, günlük hayatımızda, sosyal medya hesaplarına erişimde kısaca birçok alanda çoğu insan tarafından kullanılan bir elektronik posta uygulaması... Peki Gmail şifremizi unuttuysak ya da sıfırlandıysa Gmail şifremizi nasıl yenileriz? İşte Gmail şifre değiştirme nasıl yapılır sorusunun cevabı ve Gmail şifre işlemleri...

GMAİL ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Gmail sayesinde elektronik posta gönderip alabilir, sosyal medyaya erişimde kullanabilir hatta sosyal medya dışında da birçok internet sitesi ve bloğa gmail hesabımız ile erişim sağlayabiliriz. Bu yüzden Gmail şifremizi unutmak veya güvenlik nedeniyle sıfırlanması bize biraz sıkıntı yaşatabilir.

Şifre değişikliği yapmak için,

Google hesabınızı açın, "Oturum açma ve güvenlik" bölümünün altında Google'da "oturum açma"yı seçin, Şifreyi seçin. (Şifrenin son değiştirilme tarihinizi göreceksiniz, Tekrar oturum açmanız istenecek, Oturum açtıktan sonra yeni şifrenizi girin, ardından "Şifreyi Değiştir"i seçin.

Güvenlik kontrolü ekranında başla ifadesine tıklayarak Gmail adresinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfadan kurtarma bilgilerinizi (E posta, telefon numarası...) güncelleyebilirsiniz. Bu sayede şifrenizi daha güvenli bir hale getirebilir, şifre unutma durumunda hızlıca yeni şifre edinebilirsiniz.

GMAİL ŞİFREMİ UNUTTUM!

Gmail şifrenizi unuttuysanız da korkmayın bunun da çözümü oldukça kolay. Gmail şifrenizi unuttuysanız "şifremi unuttum" seçeneğine tıkladıktan sonra Gmail size en son hatırladığınız şifrenizi soracaktır. Eski şifrelerinizden birini girdiğinizde kimliğinizi doğrular ve yeni şifre belirlemenize yardım eder. Ayrıca Gmail hesabın sahibi olduğunuzu onaylamak için size bazı hesap kurtarma soruları sorabilir.