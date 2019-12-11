Gmail'i bir bilgisayardan giriş yaparak veya hesabınızı telefon ya da tabletinizdeki Gmail uygulamasına ekleyerek oturum açabilirsiniz. Oturum açtıktan sonra, gelen kutunuzu açarak postalarınızı kontrol edebiliyor. Size en pratik şekilde Gmail oturum açma yöntemini anlatacağız. Aşağıdaki adımalrı doğru uygularsanız e-postalarınıza erişebilirsiniz.

Gmail Oturum Açma Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızda gmail.com sayfasına gidin.

sayfasına gidin. Google Hesabı e-postanızı veya telefon numaranızı ve şifrenizi girin.

Bilgiler önceden doldurulmuşsa ve farklı bir hesapta oturum açmanız gerekiyorsa Başka bir hesap kullan'ı tıklayın.

Oturum açma sayfası yerine Gmail ile ilgili açıklamaların bulunduğu bir sayfa görüntülenirse sayfanın sağ üst köşesindeki

Oturum Aç seçeneğini tıklayın.

GMAİL GİRİŞ SAYFASI

Android Telefondan Gmail Oturum Açma

Android telefonunuzda veya tabletinizde Gmail uygulamasına hem Gmail hem de Gmail dışı hesaplarınızı ekleyebilirsiniz.

Android telefon veya tabletinizde Gmail'i Gmail açın.

Sağ üstte profil resminize dokunun.

Başka bir hesap ekle'ye dokunun.

Eklemek istediğiniz hesap türünü seçin.

Hesabınızı eklemek için ekrandaki adımları uygulayın.

iPhone Telefondan Gmail Oturum Açma

iPhone veya iPad'inizde Gmail uygulamasına hem Gmail hem de Gmail dışı hesaplarınızı ekleyebilirsiniz.