Global İklim Liderleri arasında yer aldı

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İklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak üzere sürdürülebilirliği en üst düzeyde ve stratejik öncelikler arasında ele alarak bu yaklaşımını somut çıktılara dönüştürdüğünü açıklayan İş Bankası, Karbon Saydamlık Projesi’nin (Carbon Disclosure Project – CDP) 2023 yılı İklim Değişikliği Programı’nda global seviyede A listesinde yerini aldı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri İzlem Erdem, konuya ilişkin değerlendirmesinde “İklim değişikliği ile mücadele konusundaki yaklaşımımızı ve faaliyetlerimizi ortaya koyan global liderlik statüsünü bu alanda uzun süredir yapmakta olduğumuz çalışmaların bir yansıması olarak değerlendiriyoruz” dedi.

"A SEVİYESİNE ÇIKILDI"

2019’dan bu yana CDP İklim Değişikliği programına dahil olan İş Bankası’nın 2021 yılından itibaren su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda şeffaf bir şekilde bilgi verilmesini sağlayan CDP Su Güvenliği Programına da katıldığını belirten İzlem Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İklim Programı kapsamındaki skorumuzu en üst seviye olan ve Global Liderlik olarak ifade edilen “A”, Su Güvenliği Programı kapsamında ise “A-” Liderlik seviyesine taşımış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İklim değişikliği ile mücadele konusundaki çalışmalarımız, Net Sıfır Bankacılık Birliği taahhütlerimiz paralelinde enerji üretimi, çimento ve demir çelik sektörlerinde 2023 yılında belirlediğimiz emisyon azaltım hedeflerimiz ile daha da ivmelendi. CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında lider olmamız, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı ve attığımız adımları teyit eder nitelikte. Kuruluşumuzun 100. yıl dönümünü kutladığımız bu yıl içerisinde kuruluş ilkelerimizden aldığımız ilhamla yeni aksiyonlar almaya ve her zaman çıtayı yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz.”