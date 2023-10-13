Glenn Gordon Caron, Bruce Willis'in son durumunu açıkladı: Yaşama sevinci yok oldu
Bruce Willis, Frontotemporal demans hastalığı nedeniyle erken emekliliğe ayrılmak zorunda kalmıştı. Ünlü oyuncuya ün kazandıran 'Mavi Ay' (Moonlighting) dizisinin yaratıcısı Glenn Gordon Caron, Willis'in sağlık durumu hakkında konuştu: Yaşama sevinci yok oldu
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1985'te yayımlanmaya başlanan 'Mavi Ay' (Moonlighting) isimli TV dizisi ile ünlenen Hollywood yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.
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Gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili "Mayi Ay" dizisinin yaratıcısı Glenn Gordon Caron, The Post'a açıklamalarda bulundu.
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"WILLIS'İN HAYATINDA KALMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIM"
Glenn Gordon Caron, Bruce Willis'i düzenli olarak ziyaret ettiğini "Bruce'la ve eşi Emma (Heming) ile konuşuyorum ve üç çocuklarıyla da iletişimim var. Bruce'un hayatında kalmak için çok çabaladım" dedi.
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USTA AKTÖR ARTIK OKUYAMIYOR
"Bruce Willis'le vakit geçirdiyseniz, ondan daha fazla yaşama sevinci olan kimse olmadığını bilirsiniz" diyen Glenn Gordon Caron, "Hayatı seviyordu ve her sabah uyanıp hayatı dolu dolu yaşamaya bayılıyordu. Şimdi hayatı bir paravandan izliyormuş gibi. Ziyarete geldiğim İlk bir ila üç dakika içinde kim olduğumu anladığını hissediyorum. Tam konuşamıyor. Eskiden kitap okumayı çok severdi, ama şimdi okuyamıyor" ifadelerini kullandı.
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"YAŞAMA SEVİNCİ YOK OLDU"
Bruce Willis'in yaşam sevincinin artık yok olduğunu belirten yapımcı, "Dil becerileri artık onun için mevcut değil ama yine de o hâlâ Bruce. Onunla birlikteyken onun Bruce olduğunu biliyorsunuz ve orada olduğu için minnettar oluyorsunuz" dedi.
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BELİRTİLER YILLAR ÖNCE BAŞLADI
öte yandan Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği de ileri sürülmüştü. Bruce Willis'in, 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson, "Son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. Afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davranıyordu. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına varmıştım." ifadelerini kullanmıştı.
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'MAVİ AY' DİZİSİYLE TANINDI
Emmy ve Altın Küre ödül sahibi olan 67 yaşındaki Bruce Willis'in filmleri dünyada 3,5 milyar dolar gişe yaptı.
Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirdi. Daha sonra da New York'a yerleşti.
Bruce Willis, 'Moonlighting' (Mavi Ay) isimli televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuştu.
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İŞTE ROL ALDIĞI BAŞLICA FİLM VE DİZİLER
1980 The First Deadly Sin-Lokantaya giren adam
1980 A Guru Comes Extra
1982 The Verdict
1987 The Return of Bruno Bruno Radolini
1987 Blind Date Walter Davis
1988 Sunset Tom Mix
1988 Die Hard John McClane
1989 In Country Emmett Smith
1989 Look Who's Talking Mikey (Seslendirme)
1989 That's Adequate Himself
1990 Die Hard 2 John McClane
1990 Look Who's Talking Too Mikey (Seslendirme)
1990 The Bonfire of the Vanities Peter Fallow
1991 Mortal Thoughts James Urbanski
1991 Hudson Hawk Eddie 'Hudson Hawk' Hawkins
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TV DİZİLERİ
1984 Miami Vice Tony Amato Bölüm 'No Exit'
1985 The Twilight Zone Peter Jay Novins Bölüm 'Shatterday'
1985-1989 Mavi Ay David Addison Jr. 67 bölüm
1996-1997 Bruno the Kid Bruno the Kid (Seslendirme)
1997 Mad About You Amnesia Patient, 'The Birth Part 2'
1999 Ally McBeal Dr. Nickle Bölüm 'Love Unlimited'
2000 Friends Paul Stevens (Üç bölüm)
2002 True West Lee Televizyon filmi
2005 That '70s Show Vic Bölüm 'Misfire'
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YAPIMCISI OLDUĞU ESERLER
1988 Sunset (Yardımcı yapımcı)
2002 The Crocodile Hunter: Collision Course (Yapımcı)
2007 The Hip Hop Project (Yardımcı yapımcı)
Fotoğraflar: Avalon, Mega, Reuters