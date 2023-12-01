Glen Powell'dan Tom Cruise itirafı: Neredeyse ölüyordu
Adrenalin tutkusuyla bilinen ve filmlerindeki tehlikeli sahnelerde dublör kullanmayı reddeden Tom Cruise'un 'Top Gun: Maverick' filmindeki rol arkadaşı Glen Powell, meslektaşının çekimler sırasında büyük bir tehlike yaşadığını itiraf etti: Neredeyse ölüyordu
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'Top Gun'dan 36 yıl sonra, 27 Mayıs 2022'de vizyona giren devam filmi 'Top Gun: Maverick'te rol alan Glen Powell, çekimler sırasında Oscar ödüllü oyuncu Tom Cruise'un da içinde bulunduğu uçak havadayken ciddi sorunlar yaşandığını açıkladı.
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Glen Powell, Tom Cruise'un bu soruna nasıl tepki verdiğini anlattı. Powell, pilotun uçağı güçlükle indirdiğini Cruise'un ise sadece gülümsemekle yetindiğini söyledi.
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"TOM CRUISE NEREDEYSE ÖLÜYORDU"
Tom Cruise'un tepkisi karşısında şaşırdığını dile getiren Glen Powell, şu ifadeleri kullandı: Asla başka bir Tom Cruise olmayacak. Gülümsedi ve uçaktan çıktı. Bense 'Bu adam neredeyse ölüyordu ve gülümsüyor' dedim.
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TEHLİKELİ TEŞEKKÜR VİDEOSU
Çekimlerinde gerçek uçaklar kullanılan 'Top Gun: Maverick', 260.568.688 dolar hasılatla Tom Cruise'un kariyerinin en yüksek açılışı olmuştu. Gişe başarısını kutlamak için sinemaseverlere seslenen Holywood yıldızı, "Herkese merhaba. Şu an Güney Afrika’da yeni 'Görevimiz Tehlike'nin birinci ve ikinci filminin çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Sinemaya giden ve 'Top Gun: Maverick'i destekleyen sizlere teşekkür etmeden yılı bitirmek istemedim" demiş ve kendini uçaktan atmıştı.
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Uçaktan atladıktan sonra da konuşmaya devam eden Tom Cruise, "Size iyi zaman geçirmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu gerçekten inanılmaz bir onur" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: AP, Instagram, Avalon, AA