Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Glen Powell'dan Tom Cruise itirafı: Neredeyse ölüyordu - Magazin haberleri

        Glen Powell'dan Tom Cruise itirafı: Neredeyse ölüyordu

        Adrenalin tutkusuyla bilinen ve filmlerindeki tehlikeli sahnelerde dublör kullanmayı reddeden Tom Cruise'un 'Top Gun: Maverick' filmindeki rol arkadaşı Glen Powell, meslektaşının çekimler sırasında büyük bir tehlike yaşadığını itiraf etti: Neredeyse ölüyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 17:44 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'Top Gun'dan 36 yıl sonra, 27 Mayıs 2022'de vizyona giren devam filmi 'Top Gun: Maverick'te rol alan Glen Powell, çekimler sırasında Oscar ödüllü oyuncu Tom Cruise'un da içinde bulunduğu uçak havadayken ciddi sorunlar yaşandığını açıkladı.

        • 2

          Glen Powell, Tom Cruise'un bu soruna nasıl tepki verdiğini anlattı. Powell, pilotun uçağı güçlükle indirdiğini Cruise'un ise sadece gülümsemekle yetindiğini söyledi.

        • 3

          "TOM CRUISE NEREDEYSE ÖLÜYORDU"

          Tom Cruise'un tepkisi karşısında şaşırdığını dile getiren Glen Powell, şu ifadeleri kullandı: Asla başka bir Tom Cruise olmayacak. Gülümsedi ve uçaktan çıktı. Bense 'Bu adam neredeyse ölüyordu ve gülümsüyor' dedim.

        • 4

          TEHLİKELİ TEŞEKKÜR VİDEOSU

          Çekimlerinde gerçek uçaklar kullanılan 'Top Gun: Maverick', 260.568.688 dolar hasılatla Tom Cruise'un kariyerinin en yüksek açılışı olmuştu. Gişe başarısını kutlamak için sinemaseverlere seslenen Holywood yıldızı, "Herkese merhaba. Şu an Güney Afrika’da yeni 'Görevimiz Tehlike'nin birinci ve ikinci filminin çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Sinemaya giden ve 'Top Gun: Maverick'i destekleyen sizlere teşekkür etmeden yılı bitirmek istemedim" demiş ve kendini uçaktan atmıştı.

        • 5

          Uçaktan atladıktan sonra da konuşmaya devam eden Tom Cruise, "Size iyi zaman geçirmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu gerçekten inanılmaz bir onur" ifadelerini kullanmıştı.

          Fotoğraflar: AP, Instagram, Avalon, AA

        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal Haberi Görüntüle

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        Habertürk Anasayfa