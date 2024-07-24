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        Haberler Ekonomi Teknoloji 'Giyilebilir ultrason cihazına' ERC desteği - Teknoloji Haberleri

        'Giyilebilir ultrason cihazına' ERC desteği

        İki yıl önce, 2,5 milyon Euro'luk hibeye layık görülerek Avrupa Araştırma Konseyi'nin (ERC) desteğini alan Dr. Levent Beker, yeni çağrı döneminde Türkiye'den Kavram Kanıtlama Desteği alan tek araştırmacı oldu. "Giyilebilir Ultrason Cihazı ile Sürekli Mesane Hacmi Ölçümü" adlı proje mesane hacminin sürekli takibini sağlayarak, hastalara hastane dışında da kullanabilecekleri, yaşam kalitesini yükselten yenilikçi bir çözüm sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 15:26 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:26
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        'Giyilebilir ultrason cihazına' ERC desteği
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        Avrupa’daki en iyi araştırmacıların çığır açıcı projelerini ortaya çıkarmayı hedefleyen Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), insan yaşamını kolaylaştıran buluşları desteklemeye devam ediyor. Türkiye’ye gelen 52 ERC desteğinin 29’unu alan Koç Üniversitesi öğretim üyeleri yeni çağrı döneminde de ülkemizde ERC desteği almaya hak kazanan tek araştırmaya imza attı.

        İki yıl önce “Sürekli Kardiyak Ölçümü Amacıyla Kablosuz ve Biyobozunur İmplant Geliştirilmesi” adlı projesiyle 2,5 milyon avroluk ERC Başlangıç Desteği’ne layık görülen Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Levent Beker, bu yıl da "Giyilebilir Ultrason Cihazı ile Sürekli Mesane Hacmi Ölçümü" (BladderWatch) projesiyle Kavram Kanıtlama Desteği almaya hak kazandı.

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        “Gıda tazeliğini eş zamanlı ölçebilen mobil uyumlu taşınabilir sensör”, “kalp yetmezliği belirtilerini önceden algılayarak hastayı uyaran ve vücutta ameliyatsız bozunabilen implant” gibi, insan hayatını kolaylaştıran çalışmalarıyla bilinen Dr. Levent Beker, araştırmalarını Koç Üniversitesi Biyoentegre Mikrocihazlar Laboratuvarı’nda sürdürüyor.

        Dr. Levent Beker 18 ay sürecek 150.000 Euro'luk BladderWatch projesini Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Tufan Tarcan ve Doç. Dr. Ersin Köseoğlu ile birlikte yürütecek. BladderWatch, geliştirdiği ultrasonik giyilebilir cihazla mesane hacminin sürekli takibini sağlayarak, hastalara hastane dışında da kullanabilecekleri, yaşam kalitesini yükselten yenilikçi bir çözüm sunuyor.

        Avrupa Araştırma Konseyi tarafından verilen her biri 150.000 Euro değerindeki Kavram Kanıtlama hibeleri, bilime öncülük eden araştırmaları pratik uygulama alanlarına daha çok yaklaştırmayı hedefliyor. Bu destekler aracılığıyla ERC, ticarileşmenin erken evresindeki keşifler de dahil olmak üzere ezber bozan inovasyonları destekliyor.

        Bu çalışmasıyla yeni çağrı döneminde Türkiye’den ERC Kavram Kanıtlama Desteği almaya hak kazanan tek araştırmacı olan Dr. Levent Beker, araştırmasına ilişkin şunları söyledi: “BladderWatch projesi, dünya çapında alt idrar yolu fonksiyon bozukluğuyla mücadele eden milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Günümüzde hastalığın daimi şekilde izlenmesine dair yöntemlerin yetersizliği ve anatomik kısıtlamalar, hastaları yüksek maliyetli tıbbi harcamalarla karşı karşıya bırakıyor. ERC’nin desteklediği bu proje, uzman gözetimini ve hastane ekipmanını zorunlu kılan güncel yöntemlere karşı düşük maliyetli bir alternatif yaratıyor. Tamamen kablosuz, kompakt, rahat takılabilen ultrasonik bir cihaz önerisi getiren BladderWatch projesiyle hastaların gündelik hayat kalitesinde ciddi bir iyileşme amaçlıyoruz. Hastane dışında da rahatlıkla uygulanabilen bu kullanım, erişilebilir ve sürdürülebilir bir bakımı mümkün kılarak gelecekte hastalığa bağlı sağlık maliyetlerini azaltmayı da mümkün kılacak.”

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