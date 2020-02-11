Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Türkiye girişim ekosisteminin 2019 yılı performansı ortaya çıktı. Startups.watch'un açıkladığı rakamlara göre, geçtiğimiz yıl ekosistemde 94 işlemde 102 milyon dolarlık yatırım gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar, 2019'da yatırımların bir önceki yıla göre yüzde 65 arttığını, işlem adedinin ise yüzde 13 azaldığını gösteriyor.

Öte yandan, 2019'da elde edilen 102 milyon dolarlık yatırım tutarı, 2010 yılından bu yana en yüksek ikinci tutar olması ile dikkat çekiyor.

Öyle ki, 2010-2019 döneminde yerli ekosistemde en çok yatırımın yapıldığı yıl, 177 işlemde gerçekleşen 112 milyon dolar ile 2017 olmuştu.

2019'da gerçekleşen 102 milyon dolarlık toplam girişim yatırımlarının dağılımına bakıldığında ise, bu rakamın 38 milyon dolarının teslimat, 8.4 milyon dolarının pazar yeri, 8.4 milyon dolarının finansal teknolojiler (fintech),8.3 milyon dolarının SaaS ve 8 milyon dolarının mobilite alanlarına yapıldığı göze çarpıyor.

İşlem adetlerinde ise, 17 işlem ile fintech öne çıkarken, 14 işlem SaaS alanında, 11 işlem yapay zeka alanında, 11 işlem derin teknoloji alanında ve 10 işlem de pazar yeri alanında gerçekleşti.

AVRUPA'DA 20'İNCİ OLDUK

Yıl boyunca gerçekleşen 102 milyon dolarlık girişim yatırımları, Türkiye'nin 100 milyon doların üstünde girişim yatırımlarına ev sahipliği yapan ülkelerin dahil olduğu 1'inci lige çıkmasına da neden oldu.

Bu alanda Avrupa'da 20'inci sırada kendine yer bulan Türkiye, 128 milyon dolarlık yatırımın gerçekleştiği Lüksemburg'un altında, 99 milyon dolarlık yatırıma kapılarını açan Estonya'nın ise üstünde konumlanıyor.

Lüksemburg geçen yıl da 88 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'nin hemen üstünde konumlanırken, 2018'de 202 milyon dolarlık girişim yatırımına sahne olan Estonya'nın Türkiye'nin altına gerilemesi dikkat çekiyor.

2019 yılında en çok yatırım gerçekleştiği Avrupa ülkelerine de bakmakta fayda var. İngiltere 9.4 milyar dolar ile bu alanda ipi göğüslerken, onu 5.3 milyar dolar ile Almanya ve 4.1 milyar dolar ile Fransa takip ediyor.

Avrupa'da milyar doların üzerinde girişim yatırımının çekildiği diğer ülkeler ise İsviçre, Hollanda, İspanya ve İsveç olarak sıralanıyor.

Türkiye'yi doğusundaki ülkeler ile karşılaştırdığımızda ise, 3.1 milyar dolarlık girişim yatırımının yapıldığı İsrail ve 330 milyon yatırıma ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından üçüncü sırada geldiği görülüyor.

Orta Doğu'da yatırımlarda Türkiye'nin 2018'de 165 milyon dolarlık yatırım çeken Mısır'ı 2019'de geride bıraktığı görülüyor.

'YATIRIMLAR 2019'U GEÇEBİLİR'

Ekosistemin 2019 performansını değerlendiren Startups.watch' Kurucusu Serkan Ünsal, 2019'un girişimcilik açışından olumsuz başladığını fakat güzel bittiğini kaydetti.

Ünsal, "Geçtiğimiz yılın ilk üç çeyreği her şey kötü giderken, dördüncü çeyrekte ise güzel haberler gelmeye başladı. Hazine destekli fonlar 2019 sonuna yetişmedi, ama yine de yurt dışından gelen yatırımlar ekosistemi bu dönemde 'uçurdu' diyebiliriz. 2020 yılında Hazine destekli fonlar da kurulup yatırıma başlarlarsa, yıl boyunca yapılacak yatırım adeti ve tutarı 2019’dan bile yukarı çıkılabilir" dedi.