KPMG Türkiye, 212 iş birliği ile hazırladığı ‘Girişim Ekosistemi Yatırımları Raporu’nun beşincisini açıkladı. 2021 yılının üçüncü çeyreğini kapsayan incelemelerin yer aldığı raporda, küresel çapta ve Türkiye’de risk sermayesi piyasasının karşı karşıya olduğu temel eğilimler, fırsatlar ve zorluklar ortaya koyuluyor.

Rapora göre, Covid-19’un etkisi yılın üçüncü çeyreğinde finansal piyasalar üzerinde artan aşılanma oranları nedeniyle daha az belirgin olurken, küresel ölçekte artan enflasyondaki trendin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu tartışmaları hız kazandı. Küresel girişim piyasası, üçüncü çeyrekte 160 milyar dolarlık hacim ile tüm zamanların yatırım rekorunu kırdı, ikinci çeyrekte bu tutar 153 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

'OLUMLU ATMOSFER DEVAM EDİYOR'

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, Türkiye girişim ekosisteminin üçüncü çeyrekte de güçlü faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Kaçmaz, "2021 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşen 68 işlem ile toplam 90.7 milyon dolarlık bir yatırım işlem hacmi gerçekleşti, startup ekosisteminde olumlu atmosfer devam ediyor" dedi.

212’nin kurucu ortağı Ali Karabey ise teknolojiye entegre iş modellerine sahip girişimlerin sayısının arttığını söyledi. Karabey, "Üçüncü çeyrekte gerçekleşen işlemlerin çoğu ya teknoloji tabanlı iş modelleri ya da reel sektör için teknolojinin bir uzantısı olan iş modelleriydi. Getir, Trendyol, Peak Games gibi şirketler, yeni nesil teknoloji veya teknoloji destekli girişimlerin önünü açıyor. Tüm bu açılardan gelecek umut verici” diye konuştu.

'YENİ DECACORNLAR BEKLİYORUZ'

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Direktörü Özge İlhan da e-ticaret, teslimat ve lojistik, mobilite, enerji ve pazaryeri dikeylerinin işlem hacmine göre en fazla yatırım çeken sektörler olduğunu ifade etti.

2021 yılının üçüncü çeyreğinde mega yatırım turları olmazken, en büyük ilk 10 işlemin 8’inin hisse satışları olarak gerçekleştiğini belirten İlhan, "Bunlardan ilki Trendyol'un yüzde 9.09 oranında hissesinin General Atlantic, Qatar Investment Authority, ADQ, Princeville Capital ve SoftBank tarafından 16.5 milyar dolar değerleme ile 1.5 milyar dolara satın alınması oldu. Bu işlemin sonucunda Trendyol, Türkiye’nin ilk decacorn girişimi oldu ve önümüzdeki günlerde Türkiye startup ekosisteminde yeni decacornları da müjdelemeyi bekliyoruz" diye konuştu.

23.2 MİLYON DOLARLIK 'TOHUM' YATIRIMI YAPILDI

Raporda öne çıkan başlıklar ise şu şekilde;

- Oyun sektörü, toplam 10 işlem ile işlem adedi bazında lider oldu. Oyun şirketlerini, pazaryeri, deeptech ve SaaS (hizmet olarak yazılım) sektörlerindeki şirketler sırasıyla 7, 6 ve 6 işlem ile takip etti.

- Marketyo'nun Yemeksepeti tarafından 10 milyon dolar bedel ile satın alınması ve Ruby Games'in yüzde 20 hissesinin Finlandiya merkezli oyun şirketi Rovio tarafından 10 milyon dolara satın alınması pazaryeri ve oyun sektöründe öne çıkan işlemlerden oldu.

- Tohum aşaması yatırımları 61 işlem ile en yüksek işlem sayısına sahip olurken, toplam tohum yatırımları işlem hacmi 23.2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Getir'in bir önceki yatırım turunun devamı niteliğinde olan Ağustos ayında aldığı 35 milyon dolarlık yatırımın ardından, çoklu kanal e-ticaret çözümleri sunan Akinon’un Endeavor Catalyst, SmartFin, Revo Capital ve Actera’dan aldığı toplam 20 milyon dolar tutarındaki yatırım, en büyük ikinci yatırım olarak öne çıktı.

- Bu çeyrekte Getir, inorganik olarak da büyümeye devam edeceğinin sinyallerini veren iki satın alım gerçekleştirdi. İlki, Temmuz ayında İspanya dağıtım ve lojistik sektörü oyuncularından Blok’u 10 milyon dolar bedel ile satın alması oldu. İkincisi ise, Ağustos ayında Türkiye mobilite sektöründe araç paylaşımı hizmeti sağlayan MOOV’un yüzde 75 hissesini 16 milyon dolar bedelle satın alması oldu.

- Yurtdışı ve diaspora yatırımları dikkate alındığında ise, Türk girişimci Kağan Sümer’in Berlin merkezli teslimat ve lojistik girişimi olan Gorillas’ın Coatue, Delivery Hero ve Tencent'ten almış olduğu 950 milyon dolarlık yatırım öne çıktı.

- Yine bir Türk girişimci olan Emin Gün Sirer’in kurucularından olduğu ABD merkezli bir blokzincir şirketi olan Ava Labs, Initial Coin Offering (ICO) aracılığıyla şirket tokenlerini satarak 230 milyon dolarlık gelir elde etti.