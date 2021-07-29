Evden çıkmadan, vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeye ihtiyaç duymadan şirket kurulum hizmetini online olarak kullanıcılarına sunan yerli girişim Mükellef, Mükellef Lite isimli hizmetiyle bireysel girişimcilerin şirket kurmadan finansal süreçlerini yönetmesine olanak sağladığını duyurdu.
Yılbaşında yürürlüğe giren kanun ile bir vergi dönemi içinde geliri 240 bin TL'yi aşmayan evden üretim yapan mikro girişimciler vergiden muaf tutulurken, geliri 240 bin lirayı aşanların ise şirket kurarak sonraki satışları için fatura düzenlemesi gerekiyor. Mükellef Lite tam da bu noktada devreye girerek girişimcilerin şirket kurmadan finansal süreçlerini yönetmesine imkân sunuyor.
Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi kapsamında mikro girişimcilerin e-ticaret yapabilmelerine imkân tanındığını belirten Mükellef Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Okan Şafak, "2019 yılında kurduğumuz Mükellef ile bugüne kadar önceliğimiz her zaman bireysel girişimcilerin şirket kuruluşundan, finansal süreç yönetimine kadar faaliyetlerini kolaylaştırıcı çözümler sunmak oldu. Yeni hizmete sunduğumuz Mükellef Lite ile bunlara bir yenisini daha ekliyoruz" dedi.
Girişimcilerin şirketini kurmadan tüm finansal süreçlerini yönetilebileceği bir hizmeti devreye aldıklarını vurgulayan Şafak, "Girişimciler şirket kurmadan online olarak stok ve müşteri takibini yapmanın yanı sıra raporlarını hazırlayabiliyor. Ayrıca KOSGEB girişimcilik ön bilgilendirme ve marka tescil araştırması hizmetlerimizden faydalanabiliyor. Bireysel girişimcilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak için yeni çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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