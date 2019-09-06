06 EYLÜL 2019
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Haberlerİş-YaşamGirişimci ve işadamı İstanbul'dan kaçıyor

Mükellef sıcak denizlere indi

2018 Ağustos'taki kur şokunun ardından bozulan ekonomik yapı ve hayat pahalılığı özellikle beyaz yakalıların ve girişimcilerin İstanbul'u terkedip Antalya ve Muğla başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'e taşınmasına neden oluyor. 2001 ve 2009 krizlerinde İstanbul'da gelir vergisi mükellef sayısı azalmıştı ancak o dönemlerde tüm Türkiye'de aynı durum sözkonusuydu. Oysa yılın ilk 8 ayında İstanbul'daki azalmaya rağmen Türkiye çapında mükellef sayısı 17 bin artmış durumda. Türkiye'nin sadece 11 ilinde sayı düştü ama diğerlerindeki düşüş gözardı edilecek kadar küçük. Özellikle de Ege ve Akdeniz illerinde ise mükellef patlaması yaşanıyor. Rahim Ak'ın haberi

06.09.2019 - 08:00 | Güncelleme: İş-Yaşam
İstanbul

 

2018 Ağustos'taki kur şokunun ardından bozulan ekonomik yapı ve hayat pahalılığı özellikle beyaz yakalıların ve girişimcilerin İstanbul'u terk edip  Antalya ve Muğla başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'e taşınmasına neden oluyor. Bu yılın ilk 8 ayında İstanbul'da kendi adına iş yapan ve vergi mükellefiyeti tesis ettiren gelir vergisi mükellefi (kurumlar değil) sayısı 502 bin 353'ten 501 bin 857'ye geriledi. İstanbul'un aksine Anadolu'da özellikle Ege ve Akdeniz illeri ile diğer büyükşehirlerde ise sayı arttı. Doktor, avukat, muhasebeci gibi beyaz yakalıların ve kendi hesabına iş yapabilecek kişilerin İstanbul'un keşmekeşinden kaçıp tatil yörelerine sığınmalarının yanı sıra teknolojinin gelişmesiyle uzaktan çalışabilme olanağı bulan gençlerin de İstanbul'dan göç ettikleri biliniyor. İşte bu gözlem Gelir İdaresi Başkanlığı'nın istatistikleri ile doğrulandı. 

MUĞLA VE ANTALYA'DA ARTIYOR 

8 ayda İstanbul'da azalan mükellef sayısı Antalya ve Muğla'da ise büyük artış gösterdi. Yılın ilk 8 ayında Antalya'da 2 bin 561 ve Muğla'da ise bin 458 kişi mükellef olarak kayıt yaptırdı. Bu illerde mükellef sayısı sırası ile 85 bin ve 38 bini geçti. Diğer büyükşehirler İzmir'de 860 kişilik yükseliş meydana gelirken Ankara'da ise 776 mükellef vergi dairelerine kaydını yaptırdı. 

Hangi şehirde mükellef sayısı ne oldu? Mükellef haritasını görmek için tıklayın

 

KRİZLERDE DE OLDU AMA...

2001 ve 2009 krizlerinde İstanbul'da gelir vergisi mükellef sayısı azalmıştı ancak o dönemlerde krizin etkisiyle tüm Türkiye'de sayı düşmüştü. Oysa bu yılın ilk 8 ayında İstanbul'daki azalmaya rağmen Türkiye çapında mükellef sayısı 17 bin artmış durumda.

Mükellef sayısı 2001 krizinde de İstanbul'da 13 bini aşkın düşmüştü, o dönem tüm Türkiye çapında 161 bin azalmıştı. 2008 krizinde de İstanbul'da faal gelir vergisi mükellefi sayısı 5 bin 300 azalıp 440 binden 435 bine inerken krizin etkisiyle Türkiye çapında da mükellef sayısı 18 bin civarında düşmüştü. İlginç olan bir başka durum aynı dönemde Türkiye'nin 81 ilinden sadece 11'inde mükellef sayısı kan kaybederken bu illerdeki azalma da 2-3 civarında oldu. Yani gözardı edilebilir. Sadece Şırnak'ta 215 kişilik bir düşüş gözlendi. Bu rakamlarla İstanbul hemen hemen mükellefini kaybeden tek şehir oldu. 

 VERGİ MÜKELLEFİ SAYISI TÜRKİYE'DE ARTTI İSTANBUL'DA AZALDI

İLLERARALIK-2018TEMMUZ-2019Fark
ANTALYA83.03385.5942.561
MUĞLA37.32838.7861.458
ADANA46.38347.4941.111
GAZİANTEP41.88942.765876
İZMİR131.904132.764860
BURSA85.16986.014845
ANKARA136.089136.865776
HATAY26.62627.210584
AYDIN25.88326.444561
KONYA55.87356.432559
İÇEL41.40541.902497
ŞANLIURFA27.14027.621481
KAYSERİ32.63633.090454
DİYARBAKIR14.94915.363414
MANİSA31.41831.786368
AFYON13.53713.843306
KAHRAMANMARAŞ16.94217.244302
TRABZON15.58515.842257
DENİZLİ24.60624.836230
NİĞDE6.7186.945227
ÇANAKKALE14.38314.576193
ADIYAMAN7.0577.237180
NEVŞEHİR7.5117.691180
MARDİN8.3758.550175
AKSARAY8.3428.517175
EDİRNE9.5689.734166
YOZGAT7.9158.075160
BALIKESİR29.85330.009156
ORDU12.24412.395151
OSMANİYE8.5798.726147
ESKİŞEHİR22.83022.976146
ELAZIĞ9.0669.209143
TOKAT9.2879.426139
SİNOP4.2154.348133
BURDUR7.3207.451131
RİZE7.1487.264116
KİLİS2.1322.247115
DÜZCE7.4157.51499
KOCAELİ47.86847.96597
GİRESUN7.7757.86691
SAKARYA21.40721.49386
ZONGULDAK10.03510.11580
BATMAN5.7485.82375
SİVAS10.45710.52770
ÇORUM11.22211.29169
ISPARTA9.2979.36467
VAN11.06011.12464
AĞRI4.5834.64562
HAKKARİ2.0772.13962
KASTAMONU8.2318.29362
MUŞ3.5423.60462
YALOVA7.0967.15054
KÜTAHYA10.50210.55553
AMASYA6.6556.70651
SİİRT2.3802.43151
ÇANKIRI2.7172.76447
KIRŞEHİR4.1034.15047
KARAMAN4.9294.96738
BİLECİK4.6074.64437
TUNCELİ1.1171.15437
BAYBURT1.0731.11037
GÜMÜŞHANE1.9561.98933
BİNGÖL2.8922.92432
ERZURUM10.04610.07731
ARTVİN4.3254.34722
SAMSUN27.48027.49818
BİTLİS3.3853.40217
IĞDIR2.4662.4726
ERZİNCAN4.1394.1445
ARDAHAN1.2391.2434
KARABÜK5.4135.411-2
BOLU7.1237.120-3
KARS3.3613.358-3
BARTIN3.7123.708-4
KIRKLARELİ8.8248.813-11
UŞAK8.0358.005-30
TEKİRDAĞ25.38625.341-45
KIRIKKALE4.8644.817-47
MALATYA12.28612.226-60
ŞIRNAK4.4674.252-215
İSTANBUL502.353501.857-496
TOPLAM1.920.5861.937.66917.083

 

 

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