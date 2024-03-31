Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Giresun Belediye başkan adayları kimlerdir? Giresun Belediyesi hangi partide? Giresun Belediye başkanı kimdir?

        Giresun Belediye başkan adayları kimlerdir? Giresun Belediyesi hangi partide? Giresun Belediye başkanı kimdir?

        Giresun Belediyesi hangi partide? Giresun Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Giresun Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Giresun Belediyesini hangi parti kazandı ve Giresun Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Giresun yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:56 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun Belediye başkan adayları kimlerdir? Giresun Belediyesi hangi partide? Giresun Belediye başkanı kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Giresun Belediye Başkanlığını 30306 alınan oy ve %48.84 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Aytekin Şenlikoğlu kazanmıştır.

        Giresun Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 9

        Milliyetçi Hareket Partisi 3

        Cumhuriyet Halk Partisi 3

        Saadet Partisi 1

        Giresun BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        RIDVAN CEYLAN - HÜDAPAR Giresun Belediye Başkan Adayı HACI OSMAN UÇAR - DEVA Giresun Belediye Başkan Adayı SUAT ÖNDAŞ - MEMLEKET Giresun Belediye Başkan Adayı FERİDE KIZGİT - DEM Parti Giresun Belediye Başkan Adayı EFE AHMET ASLAN - TKH Giresun Belediye Başkan Adayı BEDRETTİN ÖZDEMİR - ZP Giresun Belediye Başkan Adayı ABDULLAH KISACIK - BBP Giresun Belediye Başkan Adayı FUAT KÖSE - CHP Giresun Belediye Başkan Adayı RÜSTEM DERYA ERZİNCAN - BTP Giresun Belediye Başkan Adayı ESRA BEKTAŞ - SP Giresun Belediye Başkan Adayı NÜSRETTİN ÇETİN - HAKPAR Giresun Belediye Başkan Adayı HARUN CİCİ - İYİ Parti Giresun Belediye Başkan Adayı AYTEKİN ŞENLİKOĞLU - AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı NİHAT GÜLDEMİR - HKP Giresun Belediye Başkan Adayı MESUT AYDIN - YENİDEN REFAH Giresun Belediye Başkan Adayı ABDULLAH ABANOZ - MP Giresun Belediye Başkan Adayı ANIL ÇINAR - TKP Giresun Belediye Başkan Adayı SEMİH NEFES - ANAP Giresun Belediye Başkan Adayı İBRAHİM ÜNYE - DP Giresun Belediye Başkan Adayı KOREL KARADAĞ - DSP Giresun Belediye Başkan Adayı İNAN ÜNSAL UNAT - BĞMSZ Giresun Belediye Başkan Adayı

        Giresun İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!

        Seçim Sonuçları Giresun Seçim Sonuçları 2024 Giresun Alucra yerel seçim sonuçları 2024 Giresun Bulancak yerel seçim sonuçları 2024 Giresun Çamoluk yerel seçim sonuçları 2024 Giresun Çanakçı yerel seçim sonuçları 2024 Giresun Dereli yerel seçim sonuçları 2024 Giresun Doğankent yerel seçim sonuçları 2024 Giresun Espiye yerel seçim sonuçları 2024 Giresun Eynesil yerel seçim sonuçları 2024 Giresun Görele yerel seçim sonuçları 2024 Giresun Güce yerel seçim sonuçları 2024 Giresun Keşap yerel seçim sonuçları 2024 Giresun Merkez yerel seçim sonuçları 2024 Giresun Piraziz yerel seçim sonuçları 2024 Giresun Şebinkarahisar yerel seçim sonuçları 2024 Giresun Tirebolu yerel seçim sonuçları 2024 Giresun Yağlıdere yerel seçim sonuçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Habertürk Anasayfa