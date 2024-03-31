Giresun Belediye başkan adayları kimlerdir? Giresun Belediyesi hangi partide? Giresun Belediye başkanı kimdir?
Giresun Belediyesi hangi partide? Giresun Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Giresun Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Giresun Belediyesini hangi parti kazandı ve Giresun Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Giresun yerel seçim sonuçları..
Giresun BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Giresun Belediye Başkanlığını 30306 alınan oy ve %48.84 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Aytekin Şenlikoğlu kazanmıştır.
Giresun Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 9
Milliyetçi Hareket Partisi 3
Cumhuriyet Halk Partisi 3
Saadet Partisi 1
Giresun BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİRIDVAN CEYLAN - HÜDAPAR Giresun Belediye Başkan Adayı HACI OSMAN UÇAR - DEVA Giresun Belediye Başkan Adayı SUAT ÖNDAŞ - MEMLEKET Giresun Belediye Başkan Adayı FERİDE KIZGİT - DEM Parti Giresun Belediye Başkan Adayı EFE AHMET ASLAN - TKH Giresun Belediye Başkan Adayı BEDRETTİN ÖZDEMİR - ZP Giresun Belediye Başkan Adayı ABDULLAH KISACIK - BBP Giresun Belediye Başkan Adayı FUAT KÖSE - CHP Giresun Belediye Başkan Adayı RÜSTEM DERYA ERZİNCAN - BTP Giresun Belediye Başkan Adayı ESRA BEKTAŞ - SP Giresun Belediye Başkan Adayı NÜSRETTİN ÇETİN - HAKPAR Giresun Belediye Başkan Adayı HARUN CİCİ - İYİ Parti Giresun Belediye Başkan Adayı AYTEKİN ŞENLİKOĞLU - AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı NİHAT GÜLDEMİR - HKP Giresun Belediye Başkan Adayı MESUT AYDIN - YENİDEN REFAH Giresun Belediye Başkan Adayı ABDULLAH ABANOZ - MP Giresun Belediye Başkan Adayı ANIL ÇINAR - TKP Giresun Belediye Başkan Adayı SEMİH NEFES - ANAP Giresun Belediye Başkan Adayı İBRAHİM ÜNYE - DP Giresun Belediye Başkan Adayı KOREL KARADAĞ - DSP Giresun Belediye Başkan Adayı İNAN ÜNSAL UNAT - BĞMSZ Giresun Belediye Başkan Adayı
Giresun İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!