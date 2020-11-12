İHA

İçişleri Bakanlığı, dün 81 ile gönderdiği koronavirüs genelgesinde tüm illerde cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurmuştu. Genelgede 65 yaş ve üzerinin sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik karar, valiliklere bırakılmıştı. İki gün önce Ankara ve İstanbul'da kısıtlama kararları açıklanmıştı. Dün karar öncesi ve sonrasında İzmir, Denizli, Manisa, Karaman, Bilecik, Mardin, Sakarya, Karabük, Konya, ve Ağrı olmak üzere 10 ilde getirilen kısıtlama kararlarına bugün Giresun, Tekirdağ ve Nevşehir eklendi.

GİRESUN

Giresun'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından il genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında ise sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiğini açıkladı. Vali Ünlü "Değerli büyüklüklerimiz, sizleri çok seviyoruz, bu kısıtlamanın sağlığınız için olduğunu unutmayın. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım ve kalabalık ortamlardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildiği belirtildi. Alınan karara uymayanlara, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı belirtilen açıklamada, suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı.

NEVŞEHİR

Nevşehir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından Nevşehir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından da 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar sonrasında Nevşehir il genelinde 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek ve 16.00’dan sonra dışarı çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Öte yandan, Nevşehir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 81 İl Valiliklerine gönderilen yeni genelgenin ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Atatürk Bulvarı, Kayseri Caddesi, Saatçi Hoca Caddesi, Osmanlı Caddesi, Damat İbrahim Paşa Bulvarı, Lale Caddesi, Mustafa Parmaksız Caddesi ve bu caddelere bağlanan sokaklar ile merkeze bağlı köy, kasaba caddeleri ile il geneli toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağının getirildiği açıklandı.