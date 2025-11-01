Gilgameş Operası AKM'de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından geçtiğimiz Uluslararası Opera ve Bale Festivali’nde dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve opera sahnelerinde devrim niteliğiyle büyük yankı uyandıran “Gilgameş Operası”, 06, 8 ve 15 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM)Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Bir özgürlük tutkusu destanı olan ve insanlığın kadim sorularına ışık tutan ilk yazılı destan “Gilgameş Operası”, bilgisizlikten bilgiye geçişi tasavvufi bir bakış açısıyla ele almasıyla zamansız bir eser olarak öne çıkıyor. Ülkemizin yetiştirdiği 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un kültürler arasında köprü kurarak ana yurdunun düşünce dünyasını kavramsal bir çerçevede yorumladığı bu epik draması, Doğu’nun ezgiselliği ile Batı’nın çok sesliliğini bir araya getirecek.

Tanrı, sevgi, ilahi aşk gibi tasavvufi kavramları odağına alan, tarihsel ve kültürel bağlamda milli ve yerli bir eser olan “Gilgameş Operası”nda, Caner Akın teknolojiyle sahne tekniklerini devrim niteliğinde harmanlıyor.

Etkileyici bir görsel şölenin sunulacağı operada, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetecek. Eserin dekor ve görsel tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımı Cem Yılmazer, video tasarımı Aisha Hajiyeva, koreografisi Deniz Özaydın imzasını taşıyacak. İDOB Korosu ise Paolo Villa yönetiminde sahnede yerini alacak. Gilgameş-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 06 Kasım saat 20.00’ de, 08 ve 15 Kasım saat 15.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda...