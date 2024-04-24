Gider pusulası nedir? Gider pusulası örneği ve hesaplama işlemi

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İşletmelerin finansal yönetiminde hayati bir rol oynayan gider pusulası, gelir ve giderlerin düzenli bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Bu kayıtlar, işletmenin mali durumunu anlamak ve gelecekteki stratejilerini belirlemek için kritik öneme sahiptir. Peki, gider pusulası nasıl hazırlanır ve hesaplanır?

Gider Pusulası Nedir?

Gider pusulası, işletmelerin gelir ve giderlerini düzenli olarak kaydetmek amacıyla kullandıkları bir muhasebe aracıdır. Bu pusula, işletmenin harcamalarını izleyerek, mali durumunu belirlemesine ve gelecekteki kararlarını desteklemesine yardımcı olur. Genellikle belirli bir döneme ait giderleri detaylandıran bir tablo şeklinde düzenlenir ve işletmenin gider kalemlerini net bir şekilde ortaya koyar. Gider pusulası, işletmenin finansal sağlığını değerlendirmek ve bütçe oluşturmak için önemli bir araç olarak kullanılır. Bu nedenle, işletmelerin etkili bir finansal yönetim sağlamak için düzenli olarak gider pusulası tutmaları önemlidir.

REKLAM Gider Pusulası Örneği Gider pusulası, defter tutmayan mükelleflerin vergi mükellefi olmayan kişilerden aldıkları mal veya hizmetlerin bedelini belgelemek için düzenledikleri resmi bir evraktır. Gider pusulası yazarken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır: Gerekli Bilgiler: Düzenlenme Tarihi: Gider pusulası düzenlendiği günün tarihi yazılmalıdır.

Seri Numarası: Her gider pusulası için unique bir seri numarası belirlenmelidir.

Satıcının Adı, Soyadı, Adresi ve Vergi Numarası: Gider pusulasını düzenleyen kişinin veya firmanın adı, soyadı, adresi ve vergi numarası yazılmalıdır.

Alıcının Adı, Soyadı, Adresi ve Vergi Numarası (Varsa): Mal veya hizmeti alan kişinin veya firmanın adı, soyadı, adresi ve varsa vergi numarası yazılmalıdır.

Mal veya Hizmetin Cinsi, Miktarı ve Birim Fiyatı: Alınan mal veya hizmetin tam olarak ne olduğu, kaç adet olduğu ve birim fiyatının ne olduğu açıkça belirtilmelidir.

KDV ve Stopaj Tutarları: Mal veya hizmet için uygulanan KDV ve stopaj tutarları ayrı ayrı hesaplanmalı ve yazılmalıdır.

Toplam Ödeme Tutarı: KDV ve stopaj tutarları da dahil olmak üzere toplam ödenecek tutar hesaplanmalı ve yazılmalıdır.

Satıcının ve Alıcının İmzaları: Gider pusulasını düzenleyen kişi ve mal veya hizmeti alan kişi, belgeyi imzalamalıdır. Dikkat Edilmesi Gerekenler: REKLAM Gider pusulaları iki nüsha olarak düzenlenmelidir. Bir nüsha satıcıda, diğer nüsha ise alıcıda saklanır.

Gider pusulaları okunaklı ve hatasız bir şekilde yazılmalıdır.

Gider pusulaları tam ve eksiksiz bilgi içermelidir.

Gider pusulaları zamanında düzenlenmelidir.

Gider pusulaları elle veya elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamda düzenlenen gider pusulaları, e-fatura portalı üzerinden gönderilmelidir. Gider Pusulası Hesaplama Bir defter tutmayan mükellef, vergi mükellefi olmayan bir esnaftan 100 TL tutarında boya malzemesi almıştır. Boya malzemeleri için %18 KDV ve %20 stopaj oranı geçerlidir. Bu durumda gider pusulası hesabı şöyle olacaktır:

Mal veya Hizmet Bedeli: 100 TL KDV Oranı: %18 KDV Hesaplama: 100 TL x 18% = 18 TL Stopaj Oranı: %20 Stopaj Hesaplama: 100 TL x 20% = 20 TL Toplam Ödeme Tutarı: 100 TL + 18 TL - 20 TL = 98 TL Gider pusulası hesaplamada dikkat edilmesi gerekenler: KDV ve stopaj oranları her yıl güncellenebilir. Güncel oranları takip etmeniz önemlidir.

Farklı KDV ve stopaj oranlarına tabi mal veya hizmetler alındığında, her kalem için ayrı ayrı hesaplama yapılmalıdır.

Hesaplamalarda hata yapmamak için bir hesap makinesi kullanmanız önerilir. Gider Pusulası Stopaj Oranları Gider pusulası stopaj oranları, 2024 yılında da mal veya hizmet türüne göre değişiklik göstermektedir. Genel Stopaj: Yüzde 20: Genel stopaj, gider pusulasında yer alan ve stopaj oranı özel olarak belirtilmemiş tüm mal ve hizmetler için uygulanır. Özel Stopaj Oranları: Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri -Yüzde 14

İnşaat ve Onarım Hizmetleri - Yüzde 15

Bilgi İşlem ve Yazılım Hizmetleri -Yüzde 10

Reklam ve Tanıtım Hizmetleri - Yüzde 8

Dokuma Ürünleri, Nakış İşleri, Turistik Eşya ve Benzeri Mal Bedeli ve Bunların Üretiminde Ödenen Hizmet Bedeli - Yüzde 2

Hurda Mal Alımları -Yüzde 2

Kapı Kapı Dolaşarak Mal Satan Kişilere Yapılan Komisyon ve Prim Gibi Ödemeler - Yüzde 20 Gider Pusulası Nasıl Kesilir? İlk adım, işletmenin belirli bir dönemdeki tüm gider kalemlerini belirlemektir. Gider pusulası düzenleme öncesinde elektrik, su faturası, kira, personel giderleri, ofis malzemeleri, taşıt giderleri, reklam ve pazarlama gibi gider kalemleri genellikle kaydedilir.

Sonrasında, her bir gider kalemi için ilgili bilgiler toplanır. Bu bilgiler genellikle fatura, dekont veya diğer belgelerden elde edilir. Giderlerin miktarı, tarihleri ve hangi amaçla yapıldığı gibi bilgiler kaydedilir.

Toplanan gider bilgileri temel alınarak, gider pusulası hazırlanır. Gider pusulası genellikle bir tablo formatında düzenlenir ve her bir gider kalemi için miktarlar ayrı ayrı belirtilir. Toplam giderler de tabloda gösterilir.

Hazırlanan gider pusulası, işletme yöneticileri veya muhasebe departmanı tarafından dikkatlice kontrol edilir. Bu kontrol sürecinde, giderlerin doğruluğu ve eksiksizliği gözden geçirilir.

Son olarak, gider pusulası yönetici veya yetkili bir kişi tarafından onaylanır ve resmi olarak kaydedilir. Kaydedilen gider pusulası, işletmenin muhasebe kayıtlarına dahil edilir ve mali tabloların hazırlanmasında kullanılır. 51/2-B Trafik cezası nedir?