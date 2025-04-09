Son zamanlarda çok popüler olan Eliminasyon Diyeti ile vücudunuzda kimyasal ve gıda maddelerine karşı oluşan hassasiyetlerinizi keşfedin.

ELİMİNASYON DİYETİ NEDİR?

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Eliminasyon diyeti, vücudun bazı yiyeceklere karşı verdiği reaksiyonları tespit etmek amacıyla uygulanan bir beslenme yöntemidir. Bu diyette, belirli bir süre boyunca potansiyel alerjen ya da hassasiyet oluşturan yiyecekler diyetten çıkarılır, ardından bu besinler kontrollü bir şekilde geri eklenerek vücudun tepkisi gözlemlenir. Özellikle sindirim sorunları, cilt problemleri, yorgunluk veya baş ağrısı gibi şikayetleri olan kişiler için bu diyet, sorunun kaynağını tespit etmeye yardımcı olur.

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ELİMİNASYON DİYETİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Eliminasyon diyeti kişiye özel bir diyettir ve bu nedenle hastalık türüne göre uzman kontrolünde diyetisyen önerisi ile beslenme planı oluşturulması önerilir.

Eliminasyon diyeti; şişlik, hazımsızlık, karın ağrısı, reflü, mide yanması, ishal gibi sindirim rahatsızlığı yaşayan bireyler için önerilir. Aynı zamanda migren atağı, kronik yorgunluk, irritabl bağırsak sendromu ve fibromiyalji rahatsızlığı olan bireylere de uygulanabilir. Eliminasyon diyeti yardımıyla reaksiyona neden olan besinlerin beslenme programından çıkarılması:

- Vucuttaki inflamasyonun baskılanmasına katkı saglar.- Sağlıklı mikrobiyota desteklenir.- Toksik yükünün azaltılmasına yardımcı olur.- Besinlerdeki tetikleyicilerin anlaşılmasına yardımcı olur.- Bedenin besinlere farkındalığının artmasında katkı sağlar.- Fito besin öğeleri alımıyla bağırsağı onarmaya yardımcı olur.

ELİMİNASYON DİYETİ NASIL UYGULANIR? 1. ADIM Öncelikle bir uzman kontrolünde diyete başlanmalıdır. Diyete başlamadan önce bir hafta boyunca yenilen besinlerin yazılması önerilir. Gün içinde yenilen besinlerden sonra vücutta herhangi bir rahatsızlık olup olmadığını da not almakta fayda vardır. Alınan notlar çerçevesinde diyet sürecine başlanabilir. REKLAM 2. ADIM Diyete başlama aşamasıdır. Eliminasyon diyeti genellikle 2-4 hafta kadar sürer ve diyetle vücudun hangi besinleri tolere edebildiği belirlenir. Kaçınılması gereken besinler dışında bireye uygun beslenme planı hazırlanır. Her öğün sonrası vücutta oluşan semptomlar not edilebilir. Şiddetli ağrılar olması durumunda sağlık uzmanlarına danışılmalıdır. 3. ADIM Diyet yapılan 2 haftalık süreçte vücutta belirtilerin devam etmesi durumunda, diyetin 4 haftaya kadar uzatılması önerilir. Dördüncü hafta sonunda belirtiler düzelmediyse, diyette değişiklik yapılmalıdır. Diyetle birlikte belirtiler ortadan kalktığında beslenme listesine her üç günde bir çıkarılan besinlerden biri eklenebilir. Diyete eklenen besinler sonrasında vücutta eklem ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, şişkinlik, mide ağrısı, uyumakta zorluk ve bağırsak hareketlerinde bir farklılık hissedilirse, eklenen besinin vücut tarafından tolere edilemediği anlaşılır. Bu aşamada test edilen ve vücut tarafından tolere edilebilen besinler listeye dahil edilir.

ELİMİNASYON DİYETİNİN FAYDALARI 1. GIDA İNTOLERANSLARINI BELİRLEME Eliminasyon diyeti, belirli yiyeceklerin vücutta nasıl tepkilere yol açtığını anlamaya yardımcı olur. Gıda intoleransları, vücutta inflamasyon ya da sindirim sorunlarına neden olabilir ve belirtiler hemen fark edilmeyebilir. Bu diyeti uygulayan kişiler, eliminasyon ve yeniden giriş aşamaları sayesinde hangi besinlerin kendilerine uygun olmadığını net bir şekilde öğrenirler. Bu sayede, kendilerine rahatsızlık veren yiyeceklerden uzak durarak sağlıklı bir beslenme düzenine ulaşırlar. REKLAM 2. ALERJİK REAKSİYONLARI AZALTMADAKİ ROLÜ Besin alerjileri nedeniyle ortaya çıkan cilt döküntüleri, kaşıntı veya nefes darlığı gibi belirtiler, eliminasyon diyeti ile azaltılabilir. Alerjik reaksiyonları tetikleyen yiyeceklerin belirlenmesi, kişinin bu gıdalardan kaçınmasını sağlar. Özellikle bebek ve çocuklarda besin alerjileri gibi durumlarda güvenli bir yaklaşım sunan bu diyet, alerjenlerin etkisini azaltarak yaşam kalitesini artırabilir. 3. SİNDİRİM SAĞLIĞINA ETKİSİ Eliminasyon diyeti, özellikle sindirim sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterir. Gaz, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunları yaşayanlar, bu diyetle belirtilerinin azalmasını sağlayabilirler. Eliminasyon diyeti nasıl yapılır sorusuna doğru yanıtlarla hazırlanan bir program, bağırsak sağlığını destekleyerek sindirim sisteminin rahatlamasına katkıda bulunur. Böylece, genel sindirim sağlığı iyileşir ve bağırsak florası dengelenir.

REKLAM ELİMİNASYON DİYETİNDE TÜKETİLMEMESİ ÖNERİLEN BESİNLER - Gluten İçeren Gıdalar: Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllar ve bunlardan yapılan ürünler- Süt ve Süt Ürünleri: Süt, yoğurt, peynir, krema gibi laktoz içeren gıdalar- Yumurta: Özellikle yumurta beyazı- Kuruyemişler: Badem, fındık, ceviz gibi alerjen potansiyeli yüksek gıdalar- Deniz Ürünleri ve kabuklu deniz hayvanları- Soya ve soya ürünleri- Bazı sebzeler: Domates, patlıcan, biber gibi gece gölgesi (nightshade) ailesine ait sebzeler.- Şeker ve işlenmiş gıdalar: Rafine şeker, şekerli içecekler, katkı maddeleri. ELİMİNASYON DİYETİNDE TÜKETİLMESİ ÖNERİLEN BESİNLER - Pirinç, kinoa, karabuğday gibi glutensiz tahıl ürünleri- Lif ve antioksidan açıdan zengin taze sebze ve meyveler- Tavuk, hindi ve balık gibi protein kaynakları- Mercimek ve nohut gibi baklagiller- Sağlıklı yağlardan avokado yağı, zeytinyağı, hindistancevizi yağı- Tatlı patates, patates, kabak- Badem sütü, hindistancevizi sütü- Zencefil ve zerdeçal gibi antiinflamatuar besinler REKLAM ELİMİNASYON DİYETİNE UYGUN TAVSİYE ÖĞÜNLER 1. KAHVALTI Eliminasyon diyetinde kahvaltı, besleyici ve alerjen içermeyen yiyeceklerden oluşmalıdır. Süt, yumurta ve gluten gibi yaygın alerjenlerden uzak durarak hazırlanan kahvaltı seçenekleri: - Yulaf lapası (glutensiz yulaf kullanarak), üzerine doğranmış elma ve tarçın eklenebilir.- Hindistancevizi yoğurdu ile karıştırılmış meyve salatası (çilek, muz, elma gibi).- Keten tohumu ve chia tohumu içeren smoothie (bitkisel süt kullanarak).- Taze sebzelerle hazırlanmış avokado ve salatalık dilimleri.

2. ÖĞLE YEMEĞİ Öğle yemeğinde protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren gıdalar tüketmek enerji seviyesini dengeler. Aşağıdaki örnekler, eliminasyon diyetine uygun öğle yemekleridir: - Izgara tavuk göğsü ve roka, maydanoz, havuç gibi sebzelerle hazırlanmış salata.- Kinoa salatası (kırmızı biber, salatalık, roka, nane ile birlikte).- Fırınlanmış tatlı patates ve haşlanmış mercimek, yanında buharda pişmiş sebzeler.- Hindistancevizi sütü ile yapılmış sebzeli tavuk çorbası. REKLAM 3. AKŞAM YEMEĞİ Akşam yemeğinde sindirimi kolay, hafif ancak doyurucu seçenekler tercih edilebilir. Bu örnekler eliminasyon diyetine uygun akşam yemekleridir: - Fırında sebzelerle (kabak, brokoli, havuç) pişirilmiş somon fileto.- Buharda pişirilmiş balık ve yanında ıspanak veya pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler.- Kinoa veya karabuğday pilavı ile yanında zeytinyağlı ızgara sebzeler.- Tavuk veya hindi göğsü ve yanında tatlı patates püresi. 4. ARA ÖĞÜNLER Eliminasyon diyeti sırasında açlık hissettiğinizde sağlıklı ara öğünler tüketebilirsiniz. Ara öğünler, diyete uygun ve doyurucu seçeneklerden oluşmalıdır: - Bir avuç çiğ badem veya ceviz.- Taze meyveler (elma, armut veya muz).- Havuç veya salatalık dilimleri yanında humus.- Hindistancevizi yoğurdu üzerine chia tohumu eklenmiş bir kase.

UYARI: Hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar ve alerji sorunu yaşayan kişilerin öncelikle uzman bir hekime başvurması gerekir. Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı! Tok tutarak kilo verdiren 12 düşük kalorili yiyecek