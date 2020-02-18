Gezi kronolojisi

HABERTURK.COM

27 Mayıs 2013 - Topçu Kışlası projesinin ardından Gezi Parkı'nın Divan Oteli'ne bakan tarafında ağaçlar söküldü. Durumun fark edilmesi ve sosyal medyada eylem çağrıları üzerine parkta çadırlar kurularak nöbet tutuldu.

28 Mayıs 2013 - Sabah parkta kalabalık arttı. Meşhur "kırmızılı kadının" da aralarında bulunduğu göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti.

29 Mayıs 2013 - Çalışmalar durdu ama yeniden başlama ihtimaline karşı, göstericiler parktan ayrılmadı.

30 Mayıs 2013 - Polis parkta çadır kuran göstericilere müdahale etti. Bazı çadırlarda yangın çıktı. Bu arada dönemin BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder de göstericiler arasında yer aldı. Daha sonra çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

31 Mayıs 2013 - Polisin sabaha karşı 05.00 sularındaki müdahalesi daha sert olurken çadırlarda çıkan yangın sosyal medyada tepki çekti. Eylem çağrılarının ardından Taksim'de kalabalık arttı. İstanbul Altıncı İdare Mahkemesi, Topçu Kışlası'nın yapımına onay veren kararı iptal etti.

1 Haziran 2013 - Anadolu yakasında toplanan kalabalık Boğaziçi Köprüsü'nden geçerek Taksim Meydanı'na ulaştı. Polis bugünden sonra meydandan çekildi. Taksim Meydanı 10 gün boyunca göstericilerin kontrolü altında kalırken meydana çıkan noktalara barikatlar kuruldu. Gösteriler hemen her ile yayıldı.

16 Haziran 2013 - Taksim'deki polis müdahalesiyle birlikte eylemler 20 gün sonra bitti. Ülke genelinde 4 milyon kişinin eylemlere katıldığı ifade edildi. Biri polis 8 kişinin yaşamını yitirdiği olaylarda yaralı sayısı binlerle ifade edildi.

Dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklandılar, daha sonra serbest bırakıldılar.

18 Ekim 2017 - Osman Kavala Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

1 Kasım 2017 - Osman Kavala tutuklandı.

18 Kasım 2018 - Yiğit Aksakoğlu tutuklandı.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Gezi Parkı olayları sırasında başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, o dönemki açıklamalarında çevre duyarlılığı olan gençleri ayırdığını ancak olayların "Gezi Parkı ve ağaçla ilgili olmadığına, sandıktan netice alamayanların girişimi olduğuna" yönelik açıklamalarda bulunmuş, demokrasinin sandıktan geçtiğine işaret etmişti.

21 Kasım 2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda yaptığı açıklamalarda FETÖ'nün izine dikkat çekti. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Gezi'yi övenler, gizli veya açık, PKK'yı da över FETÖ'ye de destek verir. Gezi, Türkiye'yi kalkındıracak, ileriye taşıyacak ne kadar iş ne kadar proje ne kadar gayret varsa hepsinin karşısına dikilmenin adıdır" ifadelerini kullandı.

NE İLE SUÇLANDILAR?

4 Mart 2019 - Çok sayıda gözaltının ve tutuklamanın kaydedildiği olayların ardından açılan ve bugün beraatle sonuçlanan dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile başladı.

İddianamede "darbe teşebbüsü" olarak tanımalanan Gezi Parkı olayları için 16 sanığa Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltildi.

16 SANIK

Osman Kavala (Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı)

Yiğit Aksakoğlu (Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi)

Ayşe Mücella Yapıcı (Mimar)

Ayşe Pınar Alabora (Oyuncu)

Can Dündar (Gazeteci-yazar)

Çiğdem Mater Utku (Sinemacı ve gazeteci)

Gökçe Yılmaz (Açık Toplum Vakfı Türkiye Temsilcisi)

Handan Meltem Arıkan (Yazar)

Hanzade Hikmet Germiyanoğlu (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü)

İnanç Ekmekçi

Ali Hakan Altınay (Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi)

Memet Ali Alabora (Oyuncu)

Mine Özerden (Sinemacı, yönetmen yardımcısı ve reklamcı)

Şerafettin Can Atalay (Avukat)

Tayfun Kahraman (Eski TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi akademisyen)

Yiğit Ali Ekmekçi (Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Terakki Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Üyesi)

26 Haziran 2019 - Yiğit Aksakoğlu serbest bırakıldı.

18 Şubat 2020 - Mahkeme, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan sanıkların beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmedildi.

FİRARİ SANIKLAR

Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı. Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.