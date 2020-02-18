Gezi beraatlerine ilk yorumlar

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Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verilmesinin ardından süreci yakından takip eden hukukçular ve gazeteciler ilk değerlendirmelerini Habertürk'e yaptı.

"APAÇIK İHANETTİR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'da yaptığı yorumda "Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi Kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir" ifadelerini kullandı.

"GÜVEN TAZELENDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter'da bir konuyla ilgili, "Gezi Parkı ile ilgili davada herkese beraat çıkması çok sevindirici ve yargıya olan güvenin tazelendiği bir karar oldu. İstanbul'da yaşayan herkes adına bu şehrin tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun" mesajını verdi.

"YARGININ SINAVI"

Hukukçu Ruşen Gültekin, yargının önemli bir sınav verdiğini belirterek "Bu dosya ile ilgili olarak AİHM 'in kararlarına uyulmaması da bir kara leke olarak tarihe geçmiştir" dedi. Bağlı olduğumuz uluslararası sözleşmelere uyulması gerektiğini kaydeden Gültekin, dava sürecine ilişkin olarak da "Gezi direnişinin sadece bir sivil itaatsizlik olduğu, darbe girişimi olmadığı daha önceki bir asli ceza mahkemesinin kararında tescillenmişti. Delillerin yeniden kıymetlendirilmesi gibi bir kavram kullanılarak gelinen noktada yargı bu insanların suçlu olmadığını ilk derece mahkemede kabul etmiştir" dedi.

Eylemlerin bir sivil itaatsizlik eylemi olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Gültekin, "Gerekçeli karar açıklanınca mahkeme hangi gerekçe ile cumhuriyet başsavcılığının darbe teşebbüsü olduğuna dair iddiasını reddetti ve beraate karar verdi bunu okuyacağız" diye konuştu. Davada 2 yıldan fazla süren tutukluluk süresine dikkat çeken Gültekin, "Türk yargısı bu tür olaylarda daha dikkatli davranmalıdır. Türk yargısının önümüzdeki dönemde üzerine düşen görevler var" dedi.

"SAVCI İTİRAZ EDECEK"

Bundan sonraki yargı sürecinin devam edeceğini belirten hukukçu Rezan Epözdemir de başsavcılık makamının iddialarına karşı beraat kararı çıkmasının ardından sürecin doğal akışım gereği itirazda bulunacağını belirtti. Epözdemir, "Bu nihai bir karar değil. İstinaf ve Yargıtay aşamasında süreç işleyecektir" dedi.

"CİDDİ BİR PROBLEMDİ"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye uzun süredir sıkıntılı bir süreci önüne koyan biri durumdan kurtuldu diye değerlendirmek en doğrusu. AİHM açısından da ciddi bir problem yaratmıştı. Dolayısıyla Türkiye açısından bu dava batılı muhatapları için problem yaratıyordu. Türkiye'ye son günlerde hayata geçirmeye çalıştığı yargı reformu için de ciddi bir problem yaratıyordu. Bunun ortadan kaldırılması açısından önem arz ediyor."

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Habertürk yazarı Sevilay Yılman da kutuplaşmanın arttığı günlerde böyle bir karara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu Gezi Davası bitsin diye yazımda da söylemiştim. Çok mutlu oldum, yeni bir başlangıç. Dış dünyada Türkiye'nin itibarını zedeleyen bir davaydı, insan hakları konusunda önemli bir adım olarak görüyorum. Bu gelişme ışığında umarım Türkiye yoluna devam eder" diye konuştu.

"SUÇ İÇİN FİİL GEREK"

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca da kararın doğru bir karar olduğunu belirterek 2 yıldan uzun süre tutuklu bulunan Osman Kavala'nın kaçabilecek durumdayken kaçmadığına dikkat çekti. Savcı mütalaasının iddianamenin de gerisinde olduğuna dikkat çeken Karaca, konuşmaların bir kısmının Gezi sonrasında olduğunu ve kesilerek dosyaya girdiğini belirtti. Osman Kavala için zorlama bir bağlantı kurulmaya çalışıldığını söyleyen Karaca, "Niyete dair bir suç izafe edilemez. Suç için fiil olması gerekir. Bunların hiçbirini göremedik bu davada" dedi.

"DAVA FİİLEN KAPANDI"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı da "Umut verici bir karar" değerlendirmesini yaparken, "Başından itibaren Osman Kavala'nın tutukluğuna yönelik itirazımı dile getirmiş bir gazeteci olarak doğru kararlar olduğunu düşünüyorum" dedi. Bu iddianamelerin yargı sürecine zarar verdiğini ancak mahkemelerde doğru kararların çıktığını kaydeden Alçı, hukuki sürecin devam ettiğini ancak fiilen kapanmış dava izleniminin oluştuğunu söyledi.