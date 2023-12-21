Gerard Depardieu'ya tecavüz suçlaması
İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, kendisine 30 yıl önce tecavüz ettiği iddiasıyla Gerard Depardieu hakkında suç duyurusunda bulundu
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İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, Gerard Depardieu'nun kendisine Paris'te tecavüz ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu.
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Yazar, yaklaşık 30 yıl önce gerçekleşen olay hakkında hiçbir şekilde rızasının alınmadığını ve olay sırasında felç olmuş gibi hissettiğini söyledi.
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Ruth Baza, Depardieu'nun 12 Ekim 1995'te kendisini Cinemania dergisi için yaptığı röportaj sırasında tecavüz ettiğini söyledi. Baza, o sırada 23 yaşındaydı.
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Depardieu hakkında 2020 yılında, Charlotte Arnould’a tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmış, sonrasında çok sayıda kadın Depardieu tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını iddia etmişti.