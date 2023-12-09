Gerard Depardieu hakkında yeni suçlama
Dünyaca ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu hakkındaki taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. Depardieu ile ilgili bugüne kadar 13 kadının benzer suçlamalarda bulunduğu öğrenildi
- 1
74 yaşındaki Fransız aktör Gerard Depardieu'nun kadınlara yönelik davranışları, 2018'de Kuzey Kore'ye yaptığı bir gezi sırasında defalarca müstehcen sözler ve jestler yaptığını gösteren bir belgeselin ardından Fransa'da yeniden inceleme altına alındı.
- 2
Kuzey Kore'nin kuruluşunun 70'inci yıldönümünde Gerard Depardieu'nun ziyaretini kapsayan profesyonel bir ekip tarafından çekilen görüntüler, perşembe günü ulusal TV kanalı France 2'de yayınlanan bir araştırma belgeselinde yer aldı. İlk kez kamuoyuyla paylaşılan belgeselden bazı anlar, sosyal medyada hızla yayıldı.
İsmi açıklanmayan bir video yapım şirketi tarafından Kuzey Kore'de kaydedilen görüntülerde, Gerard Depardieu'nun aralarında yaklaşık 10 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu kadınların önünde inleme sesleri çıkardığı ve cinsel yorumlar yaptığı görülüyor. Depardieu'nun yanındaki Kuzey Koreli bir tercümanın 'alt kısmına dokunduğunu' söylediği de iddia ediliyor.
- 3
Belgeselde çalışan gazetecilerle kısa bir telefon görüşmesinde bulunan Gerard Depardieu, "Bu durum beni çok rahatsız ediyor" diyerek röportaj teklifini reddetti.
BİR SUÇLAMA DAHA
Öte yandan, oyuncu Helene Darras da Gerard Depardieu’nün 2007 yapımı ‘Disco’ filminin setinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
-
- 4
O dönem 26 yaşında olan Helene Darras, aktörün Gerard Depardieu'nün kendisine 'bir et parçasıymış gibi' baktığını, elle taciz ettiğini ve soyunma odasına davet ettiğini söyledi.
74 yaşındaki Depardieu hakkında bugüne kadar 13 kadının benzer suçlamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Charlotte Arnould tarafından açılan 'cinsel saldırı' davası ise hâlâ sürüyor.