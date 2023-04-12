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Gerard Depardieu 13 kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor

Altın Küre Ödüllü oyuncu Gerard Depardieu, Fransa'da 13 kadın tarafından cinsel saldırı iddiasıyla suçlanıyor. Depardieu'nun avukatı ise iddiaların gerçek dışı olduğunu ileri sürdü

Giriş: 12.04.2023 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL
Gerard Depardieu 13 kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor
HABERTURK.COM

13 kadın, Gerard Depardieu’nun elle ve müstehcen sözlerle kendilerini taciz ettiğini iddia etti.
İddiaya göre taciz vakaları, son yirmi yılda film ve televizyon setlerinde veya halka açık yerlerde meydana geldi.

İDDİALARI REDDETİ

Gerard Depardieu’nun avukatı, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini söyledi. 74 yaşındaki oyuncu hakkında iki yıl önce de yine kabul etmediği bir cinsel saldırı iddiasıyla nedeni dava açılmıştı.

Fransız basınına yansıyan haberlere göre 13 kadın henüz konuyla ilgili yasal girişimde bulunmadı.

DEPARDIEU HAKKINDA

Gerard Depardieu, küçük bir gezici tiyatroyla başladığı oyunculuk kariyerinde Bertrand Blier'nin "Les Valseuses (1971)" filmiyle başrole yerleşti. Bundan sonra ise dramadan maceraya, komediden tarihi filmlere tüm türlerde performansını sergiledi.

Yalnız Fransız sinemasında değil İtalyan, Rus, Alman ve Orta Asya sinemalarında da boy gösteren Depardieu sanat filmlerinde yer aldığı kadar gişe filmlerinin sevilen karakterlerini canlandırdı. Depardieu, sinema tarihine adını yazdırmış ustalarla çalıştı. Truffaut'nun yönettiği "Son Metro" (Le Derniere Metro-1980) Oscar ve Altın Küre'de Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'ne aday gösterilirken, Depardieu'ya En İyi Erkek Oyuncu Cesar'ını getirmişti.

Oyunculuğun yanı sıra kamera arkasına da geçen Depardieu, Moliere'in Tartüf'ünü sinemaya aktarmış ve ortak yönetmenliğini üstlendiği iki film çekmişti.

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