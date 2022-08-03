Türkiye’nin yerli akıllı mobil ürünler geliştiren markası General Mobile, Ticaret Bakanlığı’ndan aldığı yetki ile ‘Yenileme Merkezi’ kuran ilk yerli akıllı telefon üreticisi oldu.
Yapılan açıklamaya göre General Mobile Yenileme Merkezi’ne gelen ürünün bir arızası varsa tamiri yapılıyor, fiziki özellikleri iyileştirilip, güncelleniyor ve 12 ay garanti ile tüketicilere tekrar sunuyor.
GARANTİLİ SATILACAK
Yenileme merkezi ile son yıllarda teknolojik ürünlerdeki fiyat artışından etkilenen tüketicilere daha uygun fiyata garantili ürün sahibi olma olanağı sunulacağı ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen General Mobile Satış Sonrası Hizmetler ve Lojistikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arslan Yılmaz, “Kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasıyla, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması imkanlarını da bulabileceğiz” dedi.
Yılmaz, “Ayrıca alınan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş yaşanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapmasının sağlanmasının önünü açıyoruz. Bu projemizin sadece markamızın kullanıcılarına değil, Türk ekonomisine de büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.
12 AY TAKSİT İLE SUNULACAK
Kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el akıllı telefonların yeniden ekonomiye kazandırılması, tüketicilerin garantili bir şekilde 12 taksit imkanı ile ikinci el alışveriş yapmalarını sağlayacak.
Kullanıcılar akıllı telefonlarını İstanbul Kağıthane’de bulunan yenileme merkezine getirebiliyor veya Türkiye genelindeki 24 yetkili General Mobile servis noktaları aracılığı ile akıllı telefonlarını yenileme merkezine ulaştırabilme imkanı bulacak.
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