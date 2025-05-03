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        Haberler Magazin Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, isimsiz mezarlığa defnedildiler - Magazin haberleri

        Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, isimsiz mezarlığa defnedildiler

        Oscar ödüllü aktör Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın vefatlarının ardından iki ay sonra, New Mexico'da isimsiz bir mezara defnedildikleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 21:21 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:21
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        İsimsiz mezarlığa defnedildiler
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        Daily Mail’in haberine göre; Hollywood’un ünlü oyuncularından Gene Hackman ile 33 yıllık eşi eşi Betsy Arakawa, ölümlerinden 2 ay sonra New Mexico’daki Santa Fe Memorial Gardens’a sessizce ve kamuoyuna duyurulmadan defnedildi. 95 yaşında hayatını kaybeden Oscar ödüllü usta oyuncu isimsiz bir mezarlıkta yatıyor.

        Çifte ait mezarlar, mezarlığın diğer alanlarından ayırt edilemeyen, gösterişsiz bir toprak parçasında yer alıyor. Mezarlık ziyaretçileri, Hollywood’un dev isminin mezarının üzerinden geçtiğinden habersiz. Üzerine devrilmiş bir "Park Etmeyin" levhasının bulunduğu alanın Hackman'a ait olduğu sonradan doğrulandı. Mezar başında ne bir çiçek vardı ne de bir not. Sadece iki deniz kabuğuyla ağırlık yapılmış siyah kapaklı bir kitap bulunuyor.

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        "ONUN BURADA OLDUĞUNU HİÇ BİLMİYORDUM"

        Santa Fe’nin dört mil güneyinde bulunan mütevazı mezarlık, gösterişten uzak duruşuyla biliniyor. Yerel halk, Gene Hackman gibi bir ismin burada defnedildiğini duyduğunda şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mezarlıkta torununun mezarını ziyaret eden bir kadın; "Onun burada olduğunu hiç bilmiyordum. Birçok filmini izlemiştim" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

        "BURADA OLMASINDAN BÜYÜK ONUR DUYUYORUZ"

        Cenaze töreni son derece gizli tutuldu. Gene Hackman’ın ilk evliliğinden olan üç yetişkin çocuğu törene katıldı ve haberin basına sızmaması için mezarlık yönetiminden özel ricada bulundu. Ancak Nisan ayının sonunda gizlilik kararı kaldırıldı ve Rivera Memorial Gardens yetkilileri, Hackman’ın mezarlıkta defnedildiğini doğruladı. Mezarlıkta görevli personel; "Gene Hackman'ın burada olmasından büyük onur duyuyoruz" dedi.

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        Yıllarca Hollywood’un zirvesinde yer alan Gene Hackman, son yıllarını gözlerden uzak bir şekilde geçirmeyi tercih etmişti. Eşiyle birlikte gösterişli hayatı geride bırakıp doğayla iç içe bir yaşamı seçen çift, son yolculuklarına da aynı sadelikte uğurlandı.

        Çiftin ölümleri, şubat ayı sonunda fark edildi. Yapılan otopsi, Arakawa’nın hantavirüs nedeniyle, Hackman’ın ise kalp hastalığı ve Alzheimer gibi çeşitli rahatsızlıkların etkisiyle yaşamını yitirdiğini ortaya koydu. Köpekleri Zinna da açlık ve susuzluktan hayatını kaybetmişti.

        MİRASIN KİMLERE KALACAĞI BELİRSİZ

        80 milyon dolarlık miras bırakan Gene Hackman'ın vasiyetinden çocuklarını anlaşmazlıklar nedeniyle çıkardığı, tüm mal varlığının eşi Arakawa’ya bırakıldığı bildirildi. Ancak Arakawa'nın Hackman'dan önce hayatını kaybetmiş olması, mirasın kimlere kalacağı konusunda belirsizlik bulunuyor.

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        #Gene Hackman
        #Betsy Arakawa

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