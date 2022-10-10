Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB 1200 personel alımı şartları nelerdir, kontenjan dağılımı nasıl?

2022 GSB personel alımı başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara 1200 personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından, başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte GSB 1200 personel alımı hakkında merak edilenler...

10.10.2022 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • GSB başvuruları hakkında geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulunmuştu. Söz konusu alıma ilişkin detaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yayınlanan ilan ile netlik kazandı. İşte konu hakkında merak edilen soruların yanıtları...

  • GSB BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Bakan Kasapoğlu personel alımı için başvuruların 10-14 Ekim tarihleri arasında https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden gerçekleştirileceğini açıkladı. Yani bugün itibariyle GSB personel alımına başvurular gerçekleştirilebiliyor.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB 1200 personel alımına ilişkin:

    "Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor.

    Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

    Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar." ifadelerini kullandı.

  • GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

    3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

    4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

    5) 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

    6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

    7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

    8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

    9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

    10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

    11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

  • GSB BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

  • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

    Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

    1) Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

    2) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,

    3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmaktaiken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık beklemesüresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.