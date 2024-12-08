Gençlerbirliği: 1 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. 75. dakikada Amilton'un golüyle maçı kazanan Gençlerbirliği, puanını 22'ye yükseltti. Başkent ekibinde forma giyen Sinan Osmanoğlu, 90+1'de direkt kırmızı kart gördü. Fatih Karagümrük ise haftayı 27 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 70. dakikada Amilton attı.
Başkent ekibinde top koşturan Sinan Osmanoğlu, 90+1. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 22'ye yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Bandırmaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, evinde Boluspor'u ağırlayacak.