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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!

        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!

        İstanbul Başakşehir'de, evinde ölü bulunan 35 yaşındaki Emine D.'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bezle boğularak öldürülen Emine D.'nin katilinin, eşinin yeğeni H.H. olduğunu belirledi. Kilis'te yakalanan zanlının cinayeti, yengesinin ziynet eşyasını almak için işlediği ortaya çıktı

        Giriş: 30.04.2024 - 14:49 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:57
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        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
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        İstanbul'da olay 22 Nisan günü, saat 20.30 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 3 katlı binanın birinci katında oturan Emine D.’nin (35) evinden çocukların bağırış sesi geldi. Komşular kapıyı açamayınca hem eşini hem de polisi aradı.

        BEZLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

        Eve giren polis ekipleri, genç kadının cansız bedenine ile karılaştı. Yapılan incelemede, boğazına bez parçası sarılı halde bulunan genç kadının, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Evde bulunan ziynet eşyalarının da alındığı saptandı.

        POLİS KATİLİN İZLERİNİ TAKİP ETTİ

        Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman civarında güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, olay günü Emine D.’nin eşinin evden çıktıktan sonra bir kişinin eve geldiği ve bir süre sonra ayrıldığı belirlendi. Eve gelen kişinin genç kadının kocasının yeğeni H.H. olduğu anlaşıldı.

        "POLİS SORARSA BURADA ÇALIŞMIYOR DERSİNİZ"

        H.H.’nin 9 ay bu evde kaldığı ve bir süre önce evden ayrılarak çalıştığı işyerinde kaldığı belirlendi. Bunun üzerine, şüphelinin çalıştığı işyeri bulundu. Kayıplara karıştığı öğrenilen şüphelinin, olay günü iş yerine geç geldiği, yüzünde ve boyun bölgesinde tırnak izlerine benzer yara izleri olduğu öğrenildi.

        Katil zanlısı H.H.'nin eve giriş çıkış anı da kameraya yansıdı.
        Katil zanlısı H.H.'nin eve giriş çıkış anı da kameraya yansıdı.

        Olay günü işyerinde panik halinde eşyalarını toplayan şüphelinin ayrılırken işyeri sahibine, "Polis gelip beni sorarsa burada çalışmıyor dersiniz" dediği de öğrendi.

        KİLİS’TE YAKALANDI

        Bu izlerden yola çıkan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Kilis’e kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından zanlı H.H., Kilis’te yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan soruşturmanın ardından şüpheli H.H. adliyeye gönderildi.

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