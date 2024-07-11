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        Haberler Gündem Güncel Genç çiftin şüpheli ölümü | Son dakika haberleri

        Genç çiftin şüpheli ölümü

        Afyonkarahisar'da evlerinde tabancayla vurulan bir çiftin cesedi bulundu. Yaşları 33 ve 34 olan çiftin cenazeleri otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:43 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:43
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        Genç çiftin şüpheli ölümü
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        Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Işıklar beldesindeki bir evde silah sesi duyanlar, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler eve girdiklerinde R.E. (34) ile eşi D.E'nin (33) yerde hareketsiz yattıklarını gördü.

        Tabancayla vuruldukları belirlenen çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Ekipler, yaptıkları incelemede çiftin yanında tabanca buldu.

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        #afyonkarahisar
        #ölüm
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